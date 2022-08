Jonathan Rea è stato il più veloce in 1’41″531 nella prima giornata di test Superbike sul tracciato di Catalunya. Tutte le squadre ufficiali presenti, i collaudi servono a deliberare le evoluzioni pronte per la seconda parte di campionato e anche il round che si correrà su questa pista catalana il 23-25 settembre. Jonathan Rea, proprio allo scadere della sessione, ha sopravanzato le Ducati di Michael Rinaldi e del compagno di squadra Alvaro Bautista. Sulla Ducati Panigale V4R è stato provato un nuovo forcellone. Lavori in corso anche nel box Yamaha, con Toprak Razgatlioglu oggi per niente preoccupato del cronometro. I test si concludono domenica 21 agosto, sempre dalle 10-18. Come al solito, i tempi sono da prendere con le molle, perchè ciascuna squadra segue programmi di lavoro diversi.

Florian Marino sulla Kawasaki ufficiale

Jonathan Rea ha risparmiato mezza giornata di test, cominciando a girare solo a partire dalla quarta ora (su otto disponibili) in poi: ricordiamo che le giornate di test complessive sono limitate a dieci. In ogni caso è arrivato molto vicino al primato ufficiale della pista: 1’41″493 siglato da Toprak Razgatlioglu nella Superpole Race dell’anno scorso. In qualifica il record è di Tom Sykes con BMW in 1’40″408. Per portare avanti il lavoro di sviluppo, in particolare sui freni, Kawasaki Racing Team qui ha portato Florian Marino, che con la ZX-10RR gareggia nel Mondiale Endurance. Da registrare una caduta di Alex Lowes, a metà pomeriggio, risolta senza danni fisici per il pilota.

Michael Rinaldi, a breve la conferma

Prima della ripresa del Mondiale, il 9-11 settembre a Magny Cours (Francia), Aruba Racing.it scioglierà il nodo Michael Rinaldi. Mentre il rinnovo di Alvaro Bautista è già in ghiaccio, quello del riminese si fa attendere. Ma il posto non vacilla, Rinaldi resterà dov’è. In Ducati non sono convinti che Danilo Petrucci potrebbe fare meglio. Come abbiamo già anticipato, lo scacchiere 2023 della marca italiana resterà invariato, coi due piloti ufficiali che resteranno al loro posto e nessun cambiamento neanche fra i team satellite. Go Eleven ha già confermato il tedesco Phillip Ottl, mentre Barni Racing ha un biennale con Luca Bernardi. L’astro nascente Axel Bassani resterà con Motocorsa, probabilmente con contratto diretto con Ducati e ulteriore supporto tecnico.

Team Pedercini prova lo spagnolo

Oscar Gutierrez, 23 anni, ha girato con la Kawasaki Pedercini. Lo spagnolo sostituirà Leon Haslam nei restanti appuntamenti del Mondiale Superbike. Con la BMW ufficiale si è finalmente rivisto in pista l’olandese Michael van der Mark, per altro autore di riscontri interessanti, in linea coi compagni di marca.

I tempi di sabato 20 agosto 2022

1.Jonathan Rea (Kawasaki) 1’41″531; 2. Michael Rinaldi (Ducati) 1’41″816; 3. Alvaro Bautista (Ducati) 1’42″211; 4. Iker Lecuona (Honda) 1’42″246; 5. Alex Lowes (Kawasaki) 1’42″358; 6. Xavi Vierge (Honda) 1’42″381; 7. Toprak Razgtalioglu (Yamaha) 1’42″566; 8. Scott Redding (BMW) 1’42″713; 9. Andrea Locatelli (Yamaha) 1’42″852; 10. Eugene Laverty (BMW) 1’42″938; 11. Loris Baz (BMW) 1’43″032; 12. Michael van der Mark (BMW) 1’43″145; 13. Oscar Gutierrez (Kawasaki) 1’44″732; 14. Mercado (Honda) 1’44″975; 15. Konig (Kawasaki) 1’45″171.

