Superbike: Xavi Vierge verrà riconfermato, Honda punta sulla continuità

A breve Honda HRC ufficializzerà la conferma di Xavi Vierge, 25enne di Barcellona. Nel Mondiale Superbike continuerà a far coppia con Iker Lecuona, 22 anni, che ha un biennale scadenza fine della prossima stagione. Dopo anni di continui cambi di strategia, era scontato che la formazione ufficiale della Marca più grande del mondo avrebbe scelto la strada della continuità. Lecuona e Vierge, pur senza conoscere le gomme Pirelli e diversi tracciati, si sono adattati in fretta al nuovo contesto. Iker, ex MotoGP con KTM, è andato a podio in Olanda. La parabola di Vierge è stata un pò meno brillante, ma soltanto a causa dei numerosi problemi fisici che il catalano ha pagato, prima e durante la prima parte della stagione. Quarto a Misano nella gara sprint il miglior “personale” a metà campionato.

Coppia d’attacco

La conferma di Vierge non era in discussione e la convocazione alla 8 ore di Suzuka è stata la dimostrazione di quanto Honda HRC creda nel potenziale dell’ex Moto2. Xavi ha fatto la riserva di Nagashima, Takahashi e Lecuona, transitati per primi sotto la bandiera a scacchi, nella classifica finale che resta ancora sub judice in attesa che le verifiche tecniche sciolgano i dubbi (qui l’approfondimento). Nel prossimo fine settimana Vierge e Lecuona saranno impegnati con la CBR-RR nei test Superbike al Montmelò cui parteciperanno anche gli altri team ufficiali del Mondiale.

E in Ducati che succede?

A questo punto le squadre factory del Mondiale Superbike 2023 sono pressochè fatte. Manca all’appello solo Ducati, che deve ancora ufficializzare la seconda pedina dopo la conferma di Alvaro Bautista. Il posto di Michael Rinaldi, stando alle indiscrezioni, non vacilla: salvo (improbabili) colpi di scena, il riminese sarà ufficiale anche l’anno prossimo. A questo punto, per effetto domino, è facile ipotizzare che gli altri ducatisti che aspiravano al posto ufficiale resteranno dove sono. Axel Bassani con Motocorsa, magari con un filo diretto contrattuale e tecnico con Borgo Panigale. Il satellite Barni Racing andrà avanti con Luca Bernardi, mentre Go Eleven ha confermato Philipp Ottl. Manca all’appello Danilo Petrucci: ormai chiuse tutte le porte dei box che contano, l’ex MotoGP sembra destinato a restare in MotoAmerica.

Per le tue vacanze in moto: location da sogno a Belforte (Siena)

Foto: Instagram