MotoGP: Ducati aspetta, KTM no Attesi gli annunci Tech3 in Austria

Mondiale MotoGP verso il 13° round del 2022, non senza discussioni di mercato dietro le quinte. Qualche ufficialità infatti dovrebbe arrivare proprio in questi giorni. Non da Ducati, che si riserva la scelta definitiva per il compagno di box di Pecco Bagnaia dopo il GP d’Austria. KTM invece si prepara a confermare anche le prossime mosse, per la precisione la composizione del team Tech3. La squadra factory è già a posto, da vedere cosa succederà nel team di Hervé Poncharal, anche se qualcosa si sa già.

La situazione finora

La certezza è che sia Miguel Oliveira che Raúl Fernández sono in uscita da KTM. Entrambi sembra diretti nel team satellite RNF Aprilia, ma ancora non c’è conferma ufficiale. Per quanto riguarda Tech3, manca praticamente solo il comunicato ufficiale, ma KTM riaccoglierà Pol Espargaró. L’ha commentato via Speedweek il boss KTM Motorsport Stefan Pierer, preannunciando anche un cambiamento riguardo le moto. Il nome sarà GasGas, storico marchio spagnolo da tempo assorbito da Mattinhgofen, ma saranno sempre RC16, come il team ufficiale. Riguardo il secondo pilota, Remy Gardner appare vicino al rinnovo, ma è spuntato pure il nome del leader Moto2 Augusto Fernández… Si deciderà più avanti, come ammesso da Pit Beirer a Silverstone. “In Austria ufficializzeremo una parte del box” ha detto a motogp.com. “Per i giovani aspetteremo un po’ di più.”

L’ipotetica griglia MotoGP 2023

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – (Joan Mir?)

LCR Honda: Alex Rins – (Ogura/Nakagami?)

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

Tech3 Factory Racing Team: (Remy Gardner?) – Pol Espargaró

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: (Miguel Oliveira?) – (Raúl Fernández?)

Ducati Team: Pecco Bagnaia – (Bastianini/Martín?)

Pramac Racing: Johann Zarco – (Bastianini/Martín?)

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – Luca Marini

Foto: motogp.com