Superbike Test Aragon, Day-1: Jonathan Rea fa la voce grossa

Jonathan Rea è stato il più veloce al termine del primo giorno di test Superbike al Motorland Aragon. A cinque giorni dalla prima sfida il talento della Kawasaki ha stampato un convincente 1’49″394 lasciandosi alle spalle i due rivali nella corsa al Mondiale 2022: Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista. Il tris d’assi scava il solco: sono le “punte” degli squadroni di Kawasaki, Yamaha e Ducati i candidati a regalarci una fantastica sfida per la conquista del numero uno. Si parte sabato 9 aprile alle 14:00 con la prima delle 36 corse previste in questa 35° edizione Superbike. Riferimenti al Motorland: record in gara (Jonathan Rea nel 2020) 1’49″620, record in Superpole (Rea nel 2021) 1’48″458.

Toprak Razgatlioglu vicinissimo

“El Turco” era stato il più veloce sia nella sessione del mattino, disertata da Rea e altri per il freddo eccessivo, sia in quella di metà giornata, quando aveva ottenuto 1’49″410. Nella terza e ultima sessione di giornata (tutte di 45 minuti) Toprak Razgtalioglu non è riuscito a concludere il giro “buono” per un problema tecnico alla curva tredici. La sfida è dunque rimandata alla giornata conclusiva, con ulteriori tre turni in programma. Le temperature permarranno basse anche martedi, mentre sono attese in consistente crescita per il week end. Dunque i riferimenti di queste due giornate finali del precampionato vanno presi ancor più con le molle. Fra le scivolate di oggi, quella di Iker Lecuona (Honda). Sempre parlando di HRC, ha girato anche Xavi Vierge che si era fratturato una costola nove giorni fa al Catalunya Circuit.

Solo Eugene Laverty con la gomma SCQ

Nessuno dei magnifici tre oggi ha messo mano alla SCQ, la nuova copertura da qualifica che Pirelli ha progettato anche per l’utilizzo nella Superpole Race, di dieci giri. L’hanno provata solo Eugene Laverty, 1’50″600 con tre giri a referento, e Phillip Ottl, che però viene dalla Supersport e non ha esperienza con le supersoffici. In questi test ciascun pilota dispone di due gomme SCQ siglate A1359, cioè la gomma che Rea, Bautista e Toprak (e altri) hanno già avuto modo di saggiare nelle precedenti tappe di test invernali. Inoltre Pirelli ha portato una SCQ “evoluzione”, che potrebbe essere pronta per Estoril (round 3 in calendario il 20-22 maggio) se i piloti daranno responso positivo. Quindi martedi occhio al cronometro: per questione di temperatura Rea, Toprak e Bautista monteranno la “supergomma” presumibilmente nel turno di metà giornata.

I tempi di lunedi 4 aprile

1. Rea (Kawasaki) 1’49″394; 2. Razgatliouglu (Yamaha) 1’49″410; Bautista (Ducati) 1’50″0254; 4. Gerloff (Yamaha) 1’50″205; 5. Lowes (Kawasaki) 1’50″423; 6. Locatelli (Yamaha) 1’50″433; 7. Baz (BMW) 1’50″446; 8. Nozane (Yamaha) 1’50″520; 9. Lecuona (Honda) 1’50″586; 10. Laverty (BMW) 1’50″600; 11. Rinaldi (Ducati) 1’50″632; 12. Öttl (Ducati) 1’50″713; 13. Redding (BMW) 1’50″734; 14. Mahias (Kawasaki) 1’51″151; 15. IMikhalchik (BMW) 1’51″438; 16. Vierge (Honda) 1’51″446; 17. Tamburini (Yamaha) 1’51″737; 18. Bassani (Ducati) 1’51″890; 19. Ponsson (Yamaha) 1’52″727; 20. Bernardi (Ducati) 1’52″937; 21. Mercado (Honda) 1’53″100; 22 Konig (Kawasaki) 1’53″326; 23. Syahrin (Honda) 1’53″945; 24. Cressson (Kawasaki) 1’54″688.

