SBK, Test Aragon: tempi e classifica provvisoria, Jonathan Rea in attesa

Sul circuito di Aragon si respira aria di Mondiale SBK. Ha preso il via la prima giornata di test ufficiali che sarà divisa in tre sessioni. Le Yamaha ufficiali balzano subito al comando: Toprak Razgatlioglu piazza subito il best lap provvisorio in 1’50″783 e rifila ben mezzo secondo al compagno di box Andrea Locatelli a 554 millesimi dal campione turco. Prestazioni e tempi ancora da prendere con le pinze ma, se sommati ai riferimenti dei test invernali, lasciano presagire un’altra stagione esaltante per il team Pata Yamaha.

Da premettere che è stato un turno quasi inutile con temperature piuttosto basse che non consentono di spingere al limite. In queste condizioni è la Ducati di Alvaro Bautista a siglare il 3° crono in 1’51″611 (+828 millesimi da Razgatlioglu), seguito dal collega Michael Rinaldi in 1’52″079 e dalla BMW di Scott Redding che ferma il cronometro sull’1’53″158 dopo aver compiuto una dozzina di giri. Philipp Ottl del team GoEleven lamenta un gap di oltre 3 secondi da Toprak, 8° Roberto Tamburini. Jonathan Rea e Kawasaki giocano d’attesa: il sei volte iridato ha effettuato appena due giri senza segnare nessun giro cronometrato. A breve prenderà il via la seconda sessione del test SBK.