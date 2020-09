Superbike Teruel, Gli orari di oggi e le dirette TV su Sky MotoGP HD e TV8

La Superbike è rimasta al Motorland Aragon per una doppia sfida carica di tensione: Jonathan Rea riuscirà ad allungare ancora sulla Ducati?

La Superbike è rimasta al Motorland Round per il primo evento back-to-back della storia. Il quinto appuntamento Mondiale, intitolato alla regione di Teruel, si corre sulla stessa pista, con le stesse gomme e in condizioni meteo molto simili a quelle che i piloti hanno sperimentato lo scorso fine settimana. I valori in campo cambieranno o resteranno gli stessi? Ricordiamo che nelle tre sfide precedenti abbiamo assistito ad un successo di Scott Redding e due per Jonathan Rea. In classifica il campione in carica ha 10 punti di vantaggio nei confronti di Redding. Il pilota da battere sarà comunque Chaz Davies, l’altro ducatista ufficiale che su questo tracciato ha già trionfato sette volte, contro cinque di Jonathan Rea.

Tutto in diretta in chiaro su Sky MotoGP HD e TV8

Come in precedenza Sky MotoGP HD offrirà in chiaro tutto il programma. Le gare Superbike andranno in onda, sempre in chiaro, anche su TV8. Il commento è affidato ad Edoardo Vercellesi, affiancato da Max Temporali per gli approfondimenti tecnici. Qui di seguito tutti gli orari in pista e in TV

Oggi

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 Gruppo B

10:30-11:20 WorldSBK – FP1 (diretta Sky MotoGP HD)

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2 Gruppo A

14:15 14:45 WorldSSP300 – FP2 Gruppo B

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky MotoGP HD)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 5 settembre 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Domenica 6 settembre 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)