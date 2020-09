La Superbike resta al Motorland Aragon per il quinto degli otto round 2020. Il meteo annuncia condizioni più calde. Le dirette TV in chiaro su Sky MotoGP HD e TV8

La Superbike è rimasta al Motorland Aragon per mandare in scena il quinto degli otto round di questo Mondiale molto particolare. Non è la prima volta che in una stagione si corrono due appuntamenti sullo stesso circuito: accadde anche nel 2000, con un doppio round disputato a Brands Hatch in agosto e poi a fine ottobre. Quindi la novità è la doppietta consecutiva. Il meteo annuncia un week end sereno, con temperature più alte rispetto a sette giorni prima. Il programma è identico, e anche il tracciato: in realtà al Motorland Aragon si sarebbe potuta sfruttare la configurazione auto, su cui la Superbike ha già gareggiato in tre occasioni. Succedeva quando il gestore era diverso da quello della MotoGP, quindi per evitare confronti diretti fra i tempi delle due categorie…

Tutto in diretta in chiaro su Sky MotoGP HD e TV8

Come in precedenza Sky MotoGP HD offrirà in chiaro tutto il programma. Le gare Superbike andranno in onda, sempre in chiaro, anche su TV8. Il commento è affidato ad Edoardo Vercellesi, affiancato da Max Temporali per gli approfondimenti tecnici. Qui di seguito tutti gli orari in pista e in TV

Venerdi 4 settembre 2020

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 Gruppo B

10:30-11:20 WorldSBK – FP1 (diretta Sky MotoGP HD)

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2 Gruppo A

14:15 14:45 WorldSSP300 – FP2 Gruppo B

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky MotoGP HD)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 5 settembre 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Domenica 6 settembre 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)