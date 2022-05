Superbike, Sofuoglu scrive a Jarvis: “Basta parlare di Toprak”

Non è certo il miglior momento per Toprak Razgatlioglu, campione del mondo Superbike, alla ricerca della sua prima vittoria in questa stagione 2022. Da un lato c’è il pressing di una concorrenza agguerrita e a tratti superiore formata da Jonathan Rea e Alvaro Bautista. Dall’altro il tarlo della MotoGP che continua a rappresentare una tentazione impossibile. Probabilmente il tanto atteso test con la Yamaha M1 si terrà il 21 giugno ad Aragon e resterà un caso isolato: per il talento turco non sembrano esserci speranze di un salto di categoria.

Toprak e la MotoGP

Il suo manager Kenan Sofuoglu è una figura di polso per Toprak e all’interno del paddock, legato al mondo della politica, sa come sfruttare ogni situazione. Personaggio scomodo per certi versi, sempre presente all’interno del box Yamaha, per il suo pilota vorrebbe un posto nel team factory in MotoGP. Ma Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono insostituibili, per adesso. Il primo per i risultati, il secondo per un contratto che scadrà solo alla fine del prossimo anno. Razgatlioglu non ha nessuna intenzione di passare nel team satellite di Razlan Razali, quindi nulla da fare. Meglio concentrare l’attenzione sul campionato Superbike che non è iniziato nel migliore dei modi per il fuoriclasse del team Pata. “Non ha ancora vinto una gara. Quindi non voglio che si confonda ulteriormente con le storie della MotoGP“, ha detto Sofuoglu a Speedweek.com. “Innanzitutto Toprak deve fare un buon lavoro nel Mondiale Superbike prima di entrare nel Mondiale MotoGP, se lo vuole davvero”.

Stagione 2023 in Superbike

Nelle settimane scorse Lin Jarvis ha aperto le porte della MotoGP a Toprak Razgatlioglu, ma offrendogli un posto nel team RNF. Le sue parole non sono piaciute al manager turco, ne ha discusso anche con Andrea Dosoli per evitare certe esternazioni nell’ambiente Yamaha. “Toprak non guiderà per il B-Team. Non c’è nessuna possibilità per questo, neppure l’uno per cento. Ho inviato un messaggio a Lin Jarvis lo scorso fine settimana in cui sono stato molto chiaro. Dovrebbe smettere di parlare di Toprak e MotoGP se il team ufficiale è al completo. Non può decidere lui. Toprak non sogna di correre per un qualsiasi team MotoGP“. Fino al 2023 Razgatlioglu è sotto contratto Yamaha, poi si vedrà. “Parlerò con Ducati e Yamaha, parlerò con il marchio per cui Toprak vuole correre“, ha concluso Sofuoglu. “Non credo che saremo in MotoGP nel 2023“.