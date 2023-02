Superbike, Sandro Carusi, Motoxracing “Bradley Ray è motivatissimo”

Primi giorni di scuola per Bradley Ray e già promosso a pieni voti dal suo team. Il venticinquenne inglese la settimana scorsa ha svolto i suoi primi test sulla Yamaha Motoxracing sul circuito di Portimao. La prima giornata gli è servita per prendere confidenza con la moto e la squadra italiana ma già nel secondo giorno ha girato su tempi interessanti che fanno ben sperare per il futuro. Bradley Ray ha migliorato di un secondo il tempo del giorno precedente con un best lap di 1’41”293 e 74 giri all’attivo. Naturalmente ha ampi margini di miglioramento: a livello di WSBK è un pilota ancora tutto da scoprire

“Il nostro primo test stagionale è andato tutto sommato molto bene – racconta il Team Manager Motoxracing Sandro Carusi a Corsedimoto – Il pilota è molto motivato, ha voglia d’imparare e fare. Considerando che non conosce l’elettronica e non abbiamo utilizzato gomme extra soft, non siamo troppo lontani dalla top 10“.

Anche quest’anno il team farà solo le gare europee, così come nel 2022 con Roberto Tamburini. Il livello medio generale del Mondiale Superbike si è ulteriormente alzato ma Bradley Ray, già stella del BSB, è certamente uno tra i rookie più attesi. La squadra ora resterà ferma per un po’.

“Noi inizieremo il campionato ad Assen nel week-end del 21 e 23 aprile – prosegue Sandro Carusi – ma probabilmente prima faremo un test ad Aragon il 22 e 23 marzo”.

Foto Motoxracing

