SBK, Rinaldi: “Non so se il mio futuro dipende da Marquez”. Annuncio a breve

Finalmente Michael Ruben Rinaldi! Il pilota del team Aruba Racing Ducati è stato autore di un fine settimana molto positivo ad Aragon. Ha vinto Gara 1 battendo un campioni come Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, è arrivato quinto nella Superpole Race e poi si è classificato terzo in Gara 2. Risultati che lo aiutano per il futuro, attualmente non ha ancora una sella per la stagione Superbike 2024.

Superbike, Rinaldi soddisfatto ad Aragon

Rinaldi si è presentato sorridente di fronte ai media al termine del round al Motorland: “Sicuramente è stato un weekend importante per noi. In Superpole Race non sono riuscito a stare nel gruppo di testa, però ho comunque chiuso in top 5 ed è positivo per avere una buona posizione di partenza in Gara 2. Nell’ultima manche fatto come in Gara 1, cercando di gestire la gomma per avere un po’ più di grip nei giri finali. La strategia ha funzionato, ma quando ho raggiunto i piloti Yamaha poi la moto di Locatelli ha iniziato a fumare e a perdere olio. Toprak è riuscito a superarlo, io no e in quel giro ho perso circa 2 secondi e anche la possibilità di lottare per il secondo posto. Comunque ho conquistato un altro podio, ho fatto una grande performance e sono felice. Sono focalizzato su cercare di lottare per il podio in ogni gara“.

In classifica generale si è portato a soli 24 punti dal quinto posto di Axel Bassani, però non vuole pensare all’obiettivo di chiudere il campionato in top 5: “Non è importante. Sono concentrato sulle prossime gare e voglio divertirmi con la mia moto. A Jerez farò gli ultimi giri con questo team, che farà parte del mio cuore per tutta la mia vita. Non è importante la classifica“.

SBK, futuro in Honda per Michael?

Per quanto concerne il 2024 di Rinaldi, si è parlato della possibilità di un trasferimento in Honda nel caso in cui Iker Lecuona andasse in MotoGP per correre nel team LCR. Lo spagnolo sostituirebbe Johann Zarco, che a sua volta migrerebbe nella squadra ufficiale Repsol Honda al posto di Marc Marquez, se quest’ultimo dovesse salire sulla Ducati del team Gresini. Insomma, il futuro di Michael potrebbe dipendere dalla scelta di Marquez.

Interpellato sull’argomento, il pilota romagnolo ha così risposto: “Non so se il mio futuro dipenda da Marquez, però ora siamo più vicini a ciò che voglio e a firmare. A Portimao ci saranno novità“. Parole che lasciano supporre che Rinaldi sia diretto verso Motocorsa Ducati, al posto di Axel Bassani, piuttosto che Honda. Rimane poco da attendere e sapremo cosa farà l’anno prossimo.

