SSP, Stefano Manzi “Penso che le cose siano abbastanza chiare”

Tredici podi in venti gare di cui otto secondi posti e tre vittorie. Stefano Manzi ed il Team Ken Kate sono stati autori di un’ottima stagione fino ad oggi. Praticamente svanite le speranze di vincere il titolo, ad Aragon hanno ipotecato il secondo posto nel Mondiale. Quest’anno era impossibile contrastare lo strapotere Nicolò Bulega – Ducati Aruba che hanno messo in bacheca tredici successi. Stefano Manzi però è stato l’unico pilota ai massimi livelli in sella ad una Yamaha. Sono ormai lontani i tempi in cui le R6 spadroneggiavano nel Mondiale Supersport.

Il secondo miglior pilota Yamaha in classifica è Debise, sesto mentre l’altre portacolori Ten Kate Jorge Navarro è nono con un terzo dei punti conquistati dal riminese. Nelle retrovie i piloti che si sono succeduti in sella alla Yamaha EvanBros, un team che pare intenzionato a cambiare costruttore per il 2024. Stefano Manzi resterà in sella alla Yamaha in Supersport. Probabilmente è la scelta giusta, quella che forse con il senno nel poi sarebbe stata opportuna anche per Lorenzo Baldassarri che ora rischia di dover tornare nella classe intermedia dopo solo un anno in Superbike.

“Il week-end di Aragon è stato positivo – racconta Stefano Manzi a Corsedimoto- Purtroppo i risultati non sono stati buonissimi però mi sono divertito perché in passato ad Aragon sono sempre andato molto piano e non mi ero mai divertito a guidare. Quest’anno con la Yamaha Ten Kate era bellissimo guidare sul quel circuito. Da venerdì nelle libere sempre tra i primi cinque poi qualifica peccato perché avevo fatto un gran tempo da prima fila ma avevo toccato il verde. Anche la seconda fila comunque non era male. Sono partito quinto. In gara-1 mi sono giocato il secondo posto fino alla fine poi provando una manovra un po’ azzardata all’ultimo giro ho commesso un errore e purtroppo sono finito undicesimo. In gara-2 ci siamo riscattati ed ho finito secondo”.

Stefano Manzi e Ten Kate, il matrimonio procede a gonfie vele

“Sono contento: è stato un bel week-end, la moto funzionava molto bene, la squadra ha lavorato alla grande e mi sono divertito tantissimo. Per il resto, per quello che tutti vogliono sapere, non c’è neppure bisogno di spiegare perché penso che le cose siano abbastanza chiare a tutti” .