Superbike, Redding cerca una svolta: la BMW non gli dà ancora fiducia

Scott Redding sperava di approcciarsi al campionato mondiale Superbike 2023 con la sicurezza di poter lottare per le migliori posizioni, ma non è così. I test invernali sono stati particolarmente difficili per lui e in generale per la BMW.

C’era tanto entusiasmo quando è stata presentata la nuova M 1000 RR, una moto che sulla carta doveva garantire un deciso passo in avanti rispetto alla versione precedente. Con un motore migliorato e soluzioni aerodinamiche “stile MotoGP”, oltre che con degli aggiornamenti di elettronica e di telaio, ci si aspettava una svolta che non c’è stata. Presto per bocciare definitivamente la moto tedesca, però c’è tanto lavoro da fare per ridurre il gap da Ducati, Yamaha e Kawasaki.

Superbike, Redding scontento dopo il test a Phillip Island

Redding ha chiuso con il quattordicesimo tempo assoluto l’ultimo test pre-campionato a Phillip Island, dove nel weekend si disputerà il primo round del calendario Superbike 2023. Non può certamente essere ottimista per le gare in arrivo, ma cercherà di tirare fuori il massimo possibile dalla sua M 1000 RR.

Il pilota BMW si è così espresso dopo il lavoro svolto nella due giorni di prove in Australia: “Abbiamo lavorato per farmi avere un migliore feeling con la moto. Quando in pista c’era più grip, è andata meglio. Abbiamo provato alcune cose per aumentare l’aderenza al posteriore e anche sull’elettronica per darmi maggiore sensibilità in quella zona. Abbiamo ancora del lavoro da fare“.

Il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK ha cercato di mettere Scott più a suo agio in sella, provando a garantirgli maggiore grip. Sarà necessario lavorare ulteriormente per dargli le sensazioni che spera di avere alla guida: “Non mi sento ancora molto fiducioso – ha spiegato – ma ci arriverò girando di più con la moto“.

SBK, tante incognite per Scott e BMW

Il morale del campione BSB 2019 non è alle stelle, però al tempo stesso sa di doversi impegnare al massimo e di non potersi lasciar andare alla frustrazione. La squadra ha bisogno dei suoi migliori feedback per tentare di compiere un salto di qualità al più presto.

A cosa potrà puntare Redding nel fine settimana a Phillip Island? Oggi non può sbilanciarsi, ma proverà sicuramente a sfruttare al meglio le prove libere per migliorare feeling e performance: “I tempi in pista sono tutti molto vicini. Difficile indicare gli obiettivi delle prime gare. Inoltre, le corse sono differenti dai test. Sarei felice se riuscissi a fare alcune top 6. Vedremo a che punto saremo dopo la prima gara“.

Foto: BMW