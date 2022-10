Superbike Portimao: Toprak vola nel warm up e progetta la tripletta

Calcolatrice alla mano: se oggi Toprak Razgtalioglu dovesse dare seguito al successo in gara 1, quanti punti potrebbe recuperare al leader del Mondiale Superbike, cioè il ducatista Alvaro Bautista? Il turco della Yamaha sull’ottovolante di Portimao è scatenato, anche nel warm up ha confermato lo stato di grazia segnando un inequivocabile 1’40″166, quasi quattro decimi meglio del rivale. Oggi Toprak ha due occasioni d’attacco, ma Bautista sarà così arrendevole accontentandosi di limitare i danni? Non ci contate…

Bautista al bivio: accettare la sfida?

Nelle dichiarazioni post gara 1 Alvaro Bautista ha lasciato intendere che senza la riduzione dei giri da 20 a 14 per partenza ritardata se la sarebbe potuta giocare contro Toprak Razgatlioglu. La Ducati contava sulla migliore gestione della gomma (SC0 di gamma) nel finale. Oggi vedremo se era una prospettiva, o un bluff. Contro Toprak indiavolato, Alvaro ha davanti un dilemma: accettare la sfida a viso aperto, con tutti i rischi che comporterà, oppure limitare i danni pensando al Mondiale? Nei quindici minuti di riscaldamento Bautista ha pagato 394 millesimi, comnuque seconda prestazione davanti a Lowes, Locatelli e Rinaldi.

Jonathan Rea arbitro

La Kawasaki non è in grado di reggere il confronto con Yamaha e Ducati, e il terzo posto in gara 1 ha fatto sprofondare Jonathan Rea a -71 punti dalla vetta. A tre round e mezzo dall’epilogo Superbike, il Mondiale del nordirlandese può dirsi compromesso. Facile immaginare che da qui alla fine Jonathan Rea ormai fuori dai giochi proverà a pescare il jolly che gli serve per ribaltare un confronto impari. Nel warm up ha sperimentato modifiche d’assetto che gli consentano di gestire meglio la posteriore B0624, che sabato lo ha mollato a metà della distanza ridotta. Rea a parità di gomma non ha chance contro Toprak e Bautista, con l’altra rischia di restare senza aderenza sul più bello. Un rompicapo. Non è detto che la Kawasaki non sia in grado di dire la sua nella corsa sprint.