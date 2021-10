Superbike Portimao, Toprak strappa la Superpole a Jonathan Rea

Toprak Razgatlioglu scatterà dalla pole in gara 1 della Superbike a Portimao. Battuta a vuoto per Jonathan Rea, non perfetto nel giro tutto-o-niente. La Honda di Leon Haslam completerà la prima fila.

Toprak Razgatlioglu scatterà dalla pole in gara 1 della Superbike a Portimao. Battuta a vuoto per Jonathan Rea, che aveva dominato le sessioni precedenti ma non è stato perfetto nel giro tutto-o-niente. La Honda di Leon Haslam completerà la prima fila.

Toprak fa il bis

E’ la seconda volta di fila che Toprak primeggia in qualifica: a Jerez la partenza dalla migliore casella era stata apripista di due manche dominate. Jonathan Rea non ha sfruttato il fattore gomma supersoffice, praticamente ha replicato la prestazione che aveva ottenuta nel giro di riscaldamento con la SCX. Invece il Turco ha cambiato marcia, approfittando anche della strategia Yamaha che ha lanciato Andrea Locatelli in veste di “lepre”, per offrire riferimento e scia al compagno leader del Mondiale. Qui i punti di sorpasso sono tanti, quindi la pole conta il giusto. Il fattore determinante sarà la gestione gomma, in una gara di 20 giri che avrà un’importanza capitale sulle sorti di questo mondiale.

Ducati in seconda fila

Scott Redding con la Ducati apre la seconda fila che comprenderà anche Michael van der Mark su BMW e l’altra Honda di Alvaro Bautista. La Rossa insegue nel Mondiale con Redding a -74 da Toprak, un divario che comincia ad essere ampio, considerando che dopo Portimao resteranno solo sei gare, cioè 124 punti in totale, fra Argentina e Indonesia. In terza linea ci saranno le Yamaha Locatelli e Gerloff, oltre alla Ducati Go Eleven di Loris Baz sostituto dell’infortunato Chaz Davies.

Alle 15 la prima sfida

Gara 1 scatterà alle 15 ora italiana (qui gli orari in pista e TV), i giri da percorrere sono 20. Sarà fondamentale la scelta delle gomme, che qui sono particolarmente sollecitate, specie nel T4 con il lunghissimo e veloce curvone a destra. Pirelli non ha reso disponibile la SCX A0577, per motivi di sicurezza: la gomma preferita da Toprak qui sarebbe stata a forte rischio cedimento. Sarà possibile usarla solo nella Superpole Race (10 giri). Ricordiamo che non partirà Alex Lowes, che risente ancora di problemi al polso e mano destra infortunata due settimane fa a Barcellona. Il britannico aveva fatto il secondo tempo nella combinata del venerdi.

