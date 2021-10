Superbike Portimao Prove 2: A che gioco sta giocando Jonathan Rea?

Il Cannibale è stato il più veloce nel venerdi di Portimao, con simulazione gara a passo stratosferico. Toprak è quarto. Tom Sykes con Ducati nel BSB 2022

Jonathan Rea è stato velocissimo nella seconda sessione di prove Superbike a Portimao. Il Cannibale ha firmato il giro veloce in 1’41″466 durante la simulazione di gara a ritmo stratosferico. Il piano Kawasaki prevede che Alex Lowes riesca a mettersi in mezzo fra il caposquadra e le Yamaha. Toprak Razgatlioglu, leader iridato, ha il quarto tempo, preceduto anche da Leon Haslam con una Honda in gran progresso. In questo campionato punto a punto, ogni dettaglio conta. Lowes però paga le cattive condizioni del polso destro infortunato al Montmelò: domenica scorsa a Jerez ha dovuto saltare gara 2 per il dolore.

Tom Sykes con la Ducati, ma nel BSB

Da Donington, dove si corre la seconda delle tre finalissime del British Superbike, arriva conferma dell’interesse di Ducati nei confronti di Tom Sykes, messo alla porta da BMW per far posto a Scott Redding. L’ex iridato (2013 con Kawasaki) potrebbe guidare una Panigale della PBM, formazione del milionario Paul Bird con cui Scott Redding ha gareggiato e vinto nel 2019. L’alternativa proposta da BMW, cioè scendere nel team satellite Bonovo, non sembra convincere il Boscaiolo. Da Monaco assicurano che la M1000RR sarebbe comunque factory, ma Sykes è convinto che si ritroverebbe in condizione di inferiorità tecnica rispetto a Redding e van der Mark nel team interno.

Sabato 2 ottobre fuoco alle polveri gara 1

Portimao attende un sabato di fuoco: alle 12:10 (ora italiana) la Superpole che definirà lo schieramento, alle 15 la prima sfida, sulla distanza di 20 giri. Il meteo dovrebbe essere simile a quello del venerdi, con cielo quasi sereno e temperatura aria sui 27 °C. Più incerte le previsioni per domenica, potrebbe anche piovere. Ricordiamo che a Portimao non è disponibile la SCX A0577 cioè la supersoffice con la qual Toprak ha fatto la differenza nella fase estiva del campionato. La scelta è dettata da motivi di sicurezza, questa soluzione avrebbe problemi di tenuta sulla distanza lunga. Invece sarà utilizzabile nella Superpole Race, di dieci giri.

Foto: Silvio Tosseghini