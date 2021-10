Prosegue lo Showdown del British Superbike con diverse novità

A Donington Park piloti del British Superbike in pista per il secondo evento dello Showdown, ma si parla di 2022 con diverse novità in pista.

Superato il rocambolesco fine settimana di Oulton Park, per l’ennesimo round back-to-back della stagione 2021 il British Superbike si presenta sui saliscendi di Donington Park. Secondo appuntamento dello Showdown con la top-3 di campionato racchiusa in soli 9 punti, le prime prove libere hanno proiettato in cima al monitor dei tempi Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS) in 1’29″583 a precedere Lee Jackson, Gino Rea e Bradley Ray, con i tre principali contendenti al titolo Tommy Bridewell, Tarran Mackenzie e Jason O’Halloran a braccetto dalla quinta alla settima posizione. Un fine settimana logicamente importante per il BSB, con diverse novità in pista e diversi rumors in ottica 2022.

NOVITÀ IN PISTA

Parlando di novità, il penultimo appuntamento stagionale presenta diversi matrimoni inediti. Concluso il sodalizio con PR Racing, Joe Francis ha rilevato Xavi Forés con la seconda BMW M 1000 RR del FHO Racing. Non è presente invece Dan Linfoot, al culmine di un problematico 2021 vissuto con TAG Racing Honda, mentre in Buildbase Suzuki prosegue il valzer di sostituti dell’infortunato Danny Kent. Dopo Tim Neave, Luke Stapleford e Michael Dunlop, in questa circostanza la seconda GSX-R 1000 è affidata a Naomichi Uramoto (nella foto d’apertura). Pilota JEG Suzuki nell’ESBK, da un paio d’anni nella rosa dei collaudatori Suzuki MotoGP e pupillo storico di Yukio Kagayama, porta così a tre il numero di piloti All Japan al via insieme a Takumi Takahashi e Ryo Mizuno.

SI MUOVE IL MERCATO

Se a Donington si registrano diversi avvicendamenti tra squadre e piloti, in vista della prossima stagione si muove eccome il mercato. Tutto sembra ruotare intorno alle decisioni del team PBM Ducati che potrebbe cambiare entrambi i piloti, con Josh Brookes già in trattativa con un paio di squadre. Parlando di ritorni, prende piede il potenziale rientro di Tom Sykes, mentre sembra sfumare quello di Jake Dixon, destinato a proseguire la sua avventura in Moto2.

GARA 1 ANTICIPATA

Nel frattempo, come spesso capita nei weekend di gara del British Superbike, in corso d’opera è stato rivisto il programma del fine settimana. A causa delle pessime previsioni metereologiche di domani, Gara 1 è stata anticipata alle 12:30 locali (le 13:30 italiane), con le qualifiche a partire dalle 10:28. Tradotto: nell’eventualità di qualche bandiera rossa o slittamento delle attività in pista, ci sarà tutto il tempo per recuperare.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Donington Park, Classifica Prove Libere 1

1- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 1’29.583

2- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.217

3- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.273

4- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.439

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.788

6- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.865

7- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.953

8- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.983

9- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.005

10- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.009

11- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.063

12- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 1.120

13- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.290

14- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.463

15- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 2.204

16- Joe Francis – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 2.265

17- Storm Stacey – Team LKQ Euro Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.384

18- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.408

19- Naomichi Uramoto – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.563

20- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 2.773

21- Joe Sheldon Shaw – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 3.013

22- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.169

23- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.849

24- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 4.475

25- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 5.893

26- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.253

27- Jesse Trayler – NP Motorcycles – BMW M 1000 RR – + 9.947

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.