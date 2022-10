Superbike Portimao, Jonathan Rea: “Mi serve più trazione in entrata”

Secondo tempo nella FP2, il quarto nella classifica combinata per Jonathan Rea dopo la prima giornata di prove libere Superbike a Portimao. Il pilota della Kawasaki ha incassato ben 476 millesimi rispetto al best lap siglato da Toprak Razgatlioglu con la Yamaha.

Certamente c’è del lavoro da fare per migliorare il giro secco, però Johnny si è concentrato molto sul passo gara e i riscontri sono stati interessanti. Nella seconda sessione ha fatto uno stint da una decina di giri con crono compresi tra 1’41″289 e 1’41″778, niente male. Ma il sei volte campione del mondo SBK cercherà di sfruttare al massimo la FP3 di domattina per fare dei passi avanti e sistemarsi in vista di Superpole e Gara 1.

Superbike, cauto ottimismo per Rea in Portogallo

Rea al termine della giornata si è così espresso su quanto fatto oggi a Portimao: “Abbiamo riscontrato delle cose positive nei test privati della scorsa settimana e alcune le abbiamo confermate qui. Abbiamo trovato un assetto di base, però fatico un po’ in termini di trazione in entrata di curva. Devo trovare maggiore trazione in vista della prima gara. Sentivo che il mio ritmo era buono, ma non sono riuscito a trovare il tempo sul giro“.

Al sei volte iridato Superbike serve più trazione in entrata di curva ed è su questo che si concentrerà il suo lavoro nella terza sessione di prove libere in programma domattina. Comunque il lavoro di oggi è stato abbastanza positivo: “La giornata è stata positiva – ha ammesso – e abbiamo provato tutte le opzioni a livello di pneumatici. Ho fatto un po’ di long run per capire quando ci sarebbe stato il calo delle gomme. e come gestirlo. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Sono stato abbastanza costante e veloce con entrambe le SC0. Vedremo che temperature ci saranno domani e cercheremo di fare una buona scelta“.

Foto: Kawasaki Racing