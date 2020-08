Superbike Portimao, gli orari delle dirette TV su Sky Sport Arena e TV8

Questo week end l'intero programma Superbike da Portimao migra su SKY Sport Arena, canale 204. Dirette, sempre in chiaro, anche su TV8

La Superbike approda a Portimao per il terzo dei sette round 2020. Per la concomitanza con la MotoGP a Brno, tutto il programma di dirette TV migra sul canale 204 (Sky Sport Arena) mantenendo però inalterati struttura e orari. Sky offrirà come di consueto l’intero programma, tutto in chiaro. Si comincia dalle due sessioni di prove libere in programma oggi venerdi 7 agosto, alle 11.30 e alle 16.00 italiane. Ricordiamo che il Portogallo è indietro di un’ora rispetto all’Italia. Telecronaca di Edoardo Vercellesi, commento tecnico di Max Temporali. Le due gare lunghe della Superbike andranno in diretta (sempre in chiaro) su TV8, negli orari indicati qui sotto.

La programmazione Sky Sport Arena

Venerdì 7 agosto

10.00-10.30 Supersport 300 Prove libere 1A

10.45-11.15, Supersport 300, Prove libere 1B

11.30-12.20 Diretta WorldSBK Prove libere 1

12.30-13.15 Supersport Prove libere 1

14.30-15.00 Supersport 300 Prove libere 2A

15.15-15.45 Supersport 300 Prove libere 2B

16.00-16.45 Diretta WorldSBK Prove libere 2

17.00-17.45 Diretta Supersport Prove libere 2

Sabato 8 agosto

10.00-10.20 WorldSBK Prove libere 3

10.30-10.50 Supersport Prove libere 3

11.00-11.15 Supersport 300 Prove libere 3A

11.25-11.40 Supersport 300 Prove libere 3B

12.00-12.25 Diretta WorldSBK Superpole

12.40-13.05 Diretta Supersport Superpole

13.20-13.40 Diretta Supersport 300 Superpole

14.00 Supersport 300 Last Chance Race

15.00 Diretta WorldSBK Gara 1

16.15 Diretta Supersport Gara 1

17.10 Diretta Supersport 300 Gara 1

Domenica 9 agosto

10.00-10.15 WorldSBK Warm up

10.25-10.40 Supersport Warm up

10.50-11.05 Supersport 300 Warm up

12.00 Diretta WorldSBK Superpole Race

13.30 Diretta Supersport Gara 2

15.00 Diretta WorldSBK Gara 2

16.15 Diretta Supersport 300 Gara 2

La programmazione di TV8

Sabato 8 agosto

ore 15.00 Diretta WorldSBK Gara 1

Domenica 9 agosto

ore 13.45 Differita WorldSBK Superpole Race

ore 15.00 Diretta WorldSBK Gara 2