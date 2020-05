Giovedi 28 maggio a Misano la squadra test Ducati e il team Barni scalderanno i motori in vista della ripresa del Mondiale Superbike. A giugno il primo collaudo coi titolari?

La Superbike si rimette in moto e scalda i motori in vista della ripresa del Mondiale prevista il 2 agosto a Jerez. Michele Pirro e Michael Rinaldi gireranno giovedi 28 maggio a Misano con la Ducati del test team. Al collaudo prenderà parte, fra gli altri, anche il team Barni, satellite di Borgo Panigale. Sulla V4 R della formazione bergamasca sarà impegnato Samuele Cavalieri, titolare nel CIV.

Collaudo autarchico

I tre piloti citati sostituiscono i colleghi del Mondiale, ancora impossibilitati a raggiungere Misano per le limitazioni di viaggio ancora in vigore nei vari Paesi europei. Parliamo di Scott Redding, ancora bloccato in California, e dei due britannici Chaz Davies e Leon Camier. Per questo motivo sulla Panigale del reparto corse saranno impegati Michele Pirro, tester MotoGP, e Michael Rinaldi che in questa edizione del campionato corre con la satellite Go Eleven. Pirro ha già girato a Misano nei giorni scorsi, con la sua Panigale da allenamento (nella foto)

Sviluppo tecnico a tutta forza

L’operatività del reparto corse Ducati è tornata da tempo a pieno regime, con parecchie novità tecniche già pronte per essere verificate in pista. Si tratta di aggiornamenti che riguardano un pò tutte le aree della moto. Mancando i titolari, è ovvio che il lavoro sarà più indirizzato su testi di durata e affidabilità che di messa a punto vera e propria.

In giugno tornano gli ufficiali?

In vista della ripartenza del Mondiale, Ducati ha prenotato Misano anche per il 23-24 giugno, insieme alla formazione MotoGP. Ma ancora non è chiaro se Redding, Davies e Camier potranno partecipare. Dal 3 giugno le frontiere italiane saranno spalancate, ma bisognerà vedere se ci sarà reciprocità da parte delle altre Nazioni. Alla due giorni infatti potrebbero partecipare anche Yamaha WorldSBK e BMW Motorrad, ma trattandosi di formazioni con gran parte del personale britannico, non è ancora scontato. Con le norme in vigore a giugno, queste persone potrebbero sbarcare a Misano, ma una volta rientrate in Regno Unito dovrebbero sottostare a due settimane di quarantena. Per cui è da capire se, nei fatti, questa partecipazione sarà possibile. La speranza è che le restrizioni vengano drasticamente ridotte, cioè – in sostanza – che il contagio continui a rallentare come nelle ultime settimane.