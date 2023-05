Ci sarà una novità tecnica molto importante nel week end Superbike al Montmelo. Nel quarto round Mondiale il fornitore unico Pirelli porta per la prima volta in pista un’anteriore di tipologia SC0, cioè super soffice, siglata B1148. La marca italiana quindi continua a spingere forte sullo sviluppo in direzione di pneumatici sempre più morbidi, quindi più veloci. Dietro questa scelta ci sono motivazioni commerciali. Pirelli sta utilizzando sempre più la piattaforma Superbike come banco di test per le soluzioni di gamma proposte al mercato, cioè agli appassionati che vanno in pista con le loro ipersportive. Le soluzioni SCX posteriori sono diventate un must, l’anno prossimo sul mercato ci sarà anche la analoga super gomma anteriore. Questo il programma in pista e in TV

Che impatto ci sarà?

Intanto sarà da valutare l’impatto che l’introduzione della SC0 davanti avrà sui tempi in una delle piste più veloci del calendario, soprattutto per via del rettilineo da un chilometro. Nell’allocazione per il week end la novità verrà proposta in sei esemplari per pilota, cioè Pirelli stima che sia una soluzione molto papabile per l’utilizzo nelle tre gare in programma, anche le due sulla distanza normale (20 giri). Team e piloti l’hanno già provata su questo stesso tracciato, nei test del mese scorso programmati fra la doppia trasferta extraeuropea e la prima tappa di Assen. Nei piani tecnici Pirelli la SC0 servirà a “bilanciare” il forte carico sull’avantreno generato da gomme posteriori sempre più morbide. L’extra grip dietro “spinge” sul davanti, modificando la gestione dell’assetto e di riflesso interferendo sulla guida. Vedremo chi sarà più abile e svelto ad adattarsi.

La soluzione va incontro ad Alvaro Bautista?

Il sospetto è grande, perchè da metà stagione ’22 in avanti il ducatista è stato il pilota che meglio ha sfruttato il trend verso soluzioni sempre più soffici imboccato da Pirelli. I rivali Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea prediligono gomme anteriori dure, per disporre di maggiore stabilità in frenata, essendo entrambi staccatori micidiali. L’arrivo di un’anteriore ancora più soffice dell’abituale, li destabilizzerà ulteriormente, oppure Yamaha e Kawasaki troveranno soluzione? L’interrogativo pesa su una tappa sulla carta favorevolissima ad Alvaro Bautista: al Montmelò si è gareggiato l’ultima volta nel settembre scorso e il ducatista mise a segno la tripletta, infliggendo distacchi imbarazzanti a tutti.

“Sarà una novità storica”

“A Barcellona assisteremo a quello che, a suo modo, può essere considerato come un debutto storico in questi 20 anni di Pirelli in Superbike” spiega Giorgio Barbier, direttore di Racing Moto Pirelli. “Per la prima volta in assoluto, a disposizione dei piloti WorldSBK ci sarà un DIABLO Superbike in mescola morbida SC0 anche all’anteriore. I piloti hanno già avuto modo di testare questa nuova soluzione anteriore, in specifica B1148, nei test invernali e in quelli svolti proprio a Barcellona a fine marzo ma questa sarà la prima volta in assoluto che l’avranno a disposizione in un weekend di gara. L’ obiettivo, in linea con la nostra filosofia di mettere a disposizione di tutti i motociclisti i pneumatici utilizzati nel Mondiale Superbike, è quello di sviluppare questa SC0 nel corso della stagione per poi renderla una soluzione di gamma, quindi acquistabile sul mercato, nel 2024”.

