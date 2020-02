Tom Sykes con la S1000RR svetta nella sessione d'apertura dei test Superbike a Phillip Island. Alvaro Bautista con la Honda ancora indietro: undicesimo a 1"7

Si è parlato poco della BMW durante i test invernali, e guardate cosa combina Tom Sykes: miglior tempo nella prima sessione dei collaudi di Phillip Island, sullo stesso tracciato che sabato 29 febbraio ospiterà il via del Mondiale Superbike 2020. Il Boscaiolo è stato l’unico a scendere sotto la barriera di 1’31”, con un interessantissimo 1’30″938. Okay, sono tempi da prendere con le molle, a maggior ragione questi: la sessione infatti è stata fermata con 35 minuti d’anticipo, per olio in pista. Ma l’urlo della BMW ha fatto parecchio rumore, fra i prati del Victoria…

YAMAHA INSEGUE

La BMW ha portato in Australia parecchie evoluzioni, a cominciare dal motore che ha dieci cavalli in più rispetto all’unità impiegata nella seconda parte dello scorso Mondiale. La S1000RR, a colpo d’occhio, sembra una moto molto più “racing” rispetto al recente passato. Con l’altra quattro cilindri tedesca però Eugene Laverty ha preso due secondi: misteri dei test. Dietro Tom Sykes rincorrono le due Yamaha di Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu, davanti ad un Jonathan Rea rimasto molto a lungo fermo al box e autore di appena diciotto giri. I tecnici Kawasaki stanno lavorando molto sulle geometrie. Scott Redding, sesto con la migliore Ducati, è preceduto anche da Loris Baz, con la Yamaha Ten Kate. Per avere un quadro più indicativo sarà meglio aspettare (almeno…) a questo pomeriggio.

BAUTISTA, CON LA HONDA E’ PIU’ DURA

Alvaro Bautista ha chiuso la mattinata con l’undicesimo tempo, a 1″7 da Tom Sykes. Un anno fa, con la Ducati Panigale V4 R, lo spagnolo aveva chiuso questa stessa sessione con il fantasmagorico limite di 1’30″743. Con la Fireblade si è fermato a 1’32″669, pur realizzando la velocità massima più alta: 318 km/h. Leon Haslam, con la Honda gemella, è stato mezzo secondo più veloce. Al momento è il britannico ad indicare la strada in un box HRC che pullula di ingegneri giapponesi, almeno una dozzina!