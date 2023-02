Superbike Phillip Island, parte la sfida Mondiale ’23 Gli orari in pista e in TV

Mondiale SBK

La Superbike ritrova normalità e si appresta a rivivere la tradizionale partenza di stagione a Phillip Island, fantastico tracciato australiano che ha scritto pagine memorabili del Mondiale delle derivate dalla serie. Il programma si aprirà stanotte, con le due sessioni di prove libere di 45 minuti ciascuna. Sarà il primo vero confronto con il cronometro, dopo un precampionato letteralmente dominato da Alvaro Bautista e dalla Ducati. Il campione del Mondo è stato velocissimo su tre tracciati molto differenti fra loro: Jerez, Portimao e Phillip Island. La superiorità si è espressa soprattutto sul passo gara. Sarà difficile strappare il numero uno alla marca italiana, anche se Toprak Razgtalioglu e Jonathan Rea promettono battaglia.

Danilo Petrucci attesissimo

L’Australia sarà anche il debutto per volti nuovi attesissimi dagli appassionati. Sotto i riflettori c’è Danilo Petrucci, che dopo una lunga e prestigiosa carriera in MotoGP, torna là dov’era partito nel 2011, quando correva nella Superstock, allora categoria d’accesso alla Superbike. Il pilota umbro correrà con la Ducati Barni, cioè da pilota satellite: la sfida è improba, ma Petrux ha il potenziale per fare fronte e regalarci grandi emozioni. Yamaha GRT invece lancia l’ex iridato Moto2 Remy Gardner, figlio d’arte che debutta davanti al pubblico amico, e lo svizzero Domininque Aegerter. La passata stagione “Domi” ha portato a casa sia il Mondiale Supersport, per la seconda volta di fila, che la MotoE: sarà una mina vagante.

Occhio al meteo

Venerdi le previsioni danno cielo parzialmente nuvoloso, temperatura massima di 24 °C e assenza di pioggia. Per sabato e domenica è atteso peggioramento, e anche precipitazioni. La situazione, se confermata, potrebbe far saltare il banco e scombinare i piani Ducati. Qui il Mondiale ha gareggiato tre mesi fa, ultimo atto della stagione ’22. Nella prima gara, partita sul bagnato e condizionata dal cambio gomma, vinse Jonathan Rea con Bautista solo quinto. Nelle due successive sfide sull’asciutto non aveva dato scampo.

Venerdi solo diretta streaming

La giornata iniziale non sarà visibile in TV, ma solo in streaming collegandosi al sito ufficiale del Mondiale. Si parte con la FP1 a notte fonda, la sessione di chiusura alle 06 del mattino, orario italiano. Nelle due giornate successive Sky Sport MotoGP offrirà le dirette di tutte le gare, Supersport compresa. Su TV8 saranno visibili, in chiaro, le sfide Superbike.

Venerdi 24 febbraio 2023

00:30-01:15WorldSSP – Prove 1

01:30-02:15WorldSBK – Prove 1

05:00-05:45WorldSSP – Prove 2

06:00-06:45WorldSBK – Prove 2

Sabato 25 febbraio 2023

00:50-01:20WorldSBK – Prove 3

02:25-02:45WorldSSP – Superpole (Diretta Sky Sport MotoGP)

03:10-03:25WorldSBK – Superpole (Diretta Sky Sport MotoGP)

04:30 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)

Domenica 26 febbraio 2023

00:30-00:45WorldSBK – Warm up

00:55-01:10WorldSSP – Warm up

03:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)

04:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV in chiaro)