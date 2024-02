Dodicesimo tempo per Alvaro Bautista nel primo venerdì di prove libere Superbike del 2024. A Phillip Island la giornata di lavoro non si è svolta in condizioni ambientali ideali, difficile dire quali siano i valori reali in vista delle gare del weekend. Lo spagnolo ha percorso solo 7 giri in FP1 e 11 in FP2. Basti pensare che il pilota più attivo è stato Philipp Oettl con 27 giri totali tra mattina e pomeriggio. Non è stato un day 1 molto indicativo oggi in Australia.

Superbike Australia, i commenti di Bautista

Queste le considerazioni del due volte campione del mondo SBK al termine della seconda sessione di prove libere: “È stato un venerdì particolare per tutti, perché in entrambi i turni ha iniziato a piovere prima che iniziassimo. Non abbiamo trascorso molto tempo in pista. In FP2 ho avuto anche qualche problema di elettronica, abbiamo provato un setup differente per migliorare il mio feeling e non ha funzionato. Mi sono fermato molto al box e non ho fatto tanti giri. Nei pochi giri che ho fatto con il setup adottato al mattino mi sono trovato abbastanza bene ed ero abbastanza costante“.

Nel complesso Bautista è abbastanza soddisfatto di come è andata oggi, anche se ovviamente spera di fare dei progressi importanti sabato e di essere nelle migliori posizioni: “Oggi sono contento, le mie condizioni fisiche sono buone e mi sento meglio sulla moto, questo è importante, il feeling sta arrivando. I tempi sono tutti vicini, molti piloti vanno forte. Non sono preoccupato della mia posizione, sono focalizzato su me stesso, la mia guida e le mie sensazioni. Un venerdì positivo. Speriamo che domani vada meglio, oggi è stato difficile per il clima che abbiamo trovato“.

Alvaro positivo per le gare

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha un approccio ottimista per il resto del weekend: “Sì, sono fiducioso. Il feeling con la moto sta arrivando e mi sento sempre meglio. Spero di mantenere questo trend domani, migliorando in ogni sessione e divertendomi“.

Com’è noto, Gara 1 e Gara 2 saranno caratterizzate da un cambio gomma obbligatorio a causa del consumo eccessivo della posteriore e Bautista ha ribadito che non sarebbe stato un problema correre con il format normale: “Per me era possibile fare 20 giri, dipende da come lavori con la tua moto, ma dovremo fare il pit stop. L’approccio sarà simile a quello della Superpole Race. Abbiamo la FP3 per migliorare il feeling con la moto e poi la Superpole per cercare di fare un buon tempo e non essere indietro in griglia. Poi vedremo come andrà in gara, sarà una situazione nuova per tutti e cercheremo di capire quale sarà il piano migliore da adottare“.