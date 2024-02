Alex Lowes ha chiuso al comando il primo venerdi della nuova avventura Superbike: Kawasaki davanti a tutti, chi l’avrebbe detto? Al netto dei progressi della Ninja grazie alle concessioni regolamenti, è stata una giornata caratterizzata da condizioni ambientali poco favorevoli, dunque indicativa il giusto. Dietro al britannico gli scatenati Nicolò Bulega e Danilo Petrucci. La sessione è servita più che altro per provare di nuovo la procedura di pist stop, che sarà fondamentale (nella foto).L’altro alfiere italiano, Andrea Locatelli era stato il più veloce nella FP1. I Magnifici Tre (Bautista, Toprak e Rea) sono rimasti al coperto, evitando di prendere rischi. Quindi rimaniamo con la stessa idea della vigilia: in questo fine settimana australiano, che verrà segnato dal cambio gomme obbligatorio, la rosa dei papabili è veramente ampia. Può succedere di tutto, anche quello che meno ci si aspetta. Ricordiamo che qui dentro Alex Lowes, per esempio, è sempre andato molto forte.Il meteo annuncia un fine settimana senza pioggia, con temperature in salita.

Andrea Iannone in agguato

Ottima la vigilia dell’ex MotoGP: la classifica non parla chiaro, Andrea Iannone è uno fra i numerosi candidati al podio. Con la Ducati Go Eleven è stato fra i più veloci in entrambe le sessioni odierne, continuando l’apprendimento generale. L’abruzzese è fermo da quattro anni e rientra nella mischia proprio nell’occasione più complicata che poteva immaginare: non conosce ancora bene il segreto per gestire l’aderenza e dovrà far fronte ad una situazione al limite, su una pista riasfaltata di fresco che indotto gli organizzatori ad imporre il cambio obbligatorio a metà delle due manche lunghe. Anche Sam Lowes, in arrivo dalla Moto2, oggi è andato particolarmente forte, nonostante un fuoriprogramma nell’erba.