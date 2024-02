Com’è ormai consolidata tradizione la Superbike apre la grande stagione del motorsport internazionale. Il Mondiale 2024 scatta da Phillip Island, sul tracciato più adrenalinico che ospita l’unico round extra europeo di questa stagione. Fra nuovi e clamorosi abbinamenti pilota-moto, concessioni regolarmentari e l’imposizione del pit stop obbligatorio per cambio gomma, il pronostico è quanto mai incerto. I candidati al successo sono numerosi come mai. E dire che veniamo da due stagioni dominate da Alvaro Bautista e la Ducati: il cambio di orizzonte è clamoroso. Ricordiamo che il campione del mondo, per via del suo peso piuma, sarà zavorrato di sei chili!

La programmazione TV

La diretta del Mondiale Superbike è assicurata da SKY MotoGP HD. Per il fuso orario (+10 ore rispetto all’Italia) bisognerà alzarsi molto presto per gustare lo spettacolo. Qui sotto tutta la programmazione. TV8, in chiaro, offrirà gara 1 (sabato) e gara 2 (domenica) anche in differita alle 14:00, un orario decisamente più comodo.

Venerdi 23 febbraio 2024

0.25-1.05, Supersport, Prove libere

1.20-2.05, Superbike, Prove libere 1

4.55-5.35, Supersport, Superpole, diretta SKY MotoGP

6.00-6.45, Superbike, Prove libere 2

Sabato 24 febbraio 2024

0.00-0.20, Superbike, Prove libere 3

0.30-0.40, Supersport, Warm up 1

3.00-3.15, Superbike, Superpole, diretta SKY MotoGP

4.30, Supersport, Gara 1, diretta SKY MotoGP

6.00, Superbike, Gara 1, diretta SKY MotoGP e TV8

Domenica 25 febbraio 2024

0.30-0.40, Superbike, Warm up

0.50-1.00, Supersport, Warm up 2

3.00, Superbike, Superpole Race, diretta SKY MotoGP

4.30, Supersport, Gara 2, diretta SKY MotoGP

6.00, Superbike, Gara 2, diretta SKY MotoGP e TV8