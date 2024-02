Andrea Stella: dalla provincia al vertice della Formula 1

La storia di Andrea Stella è quella di un giovane umbro che si laurea in ingegneria aerospaziale alla Sapienza di Roma, sognando la Formula 1. Un sogno che si è realizzato permettendogli di occupare diversi ruoli nel campo del motorsport. In Ferrari sboccia come veicolista per poi diventare ingegnere di pista ed infine andare in McLaren dove è riuscito a scalare diverse posizioni sino alla più importante. Da ingegnere di pista ha collaborato con diversi campioni del mondo. Uno in particolare nel 2006, che effettuava dei test con la rossa ma correva su due ruote.

Il veicolista di Michael Schumacher in Ferrari

La chiamata di Maranello giunge nel 2000, all’alba della nuova epopea rossa. Andrea Stella era un ventinovenne che aveva una grande voglia di mostrare il suo talento. La sua prima mansione in Ferrari è all’interno della squadra test. Un lavoro importante, soprattutto in quegli anni dove si effettuavano svariati collaudi nel corso della stagione. La sua vita cambia esattamente due anni più tardi, quando diventa veicolista di Michael Schumacher. Qualcuno si domanderà, di cosa si occupa il veicolista? Il veicolista non è altro che colui che si occupa della messa a punta della vettura in pista.

Stella ricopre questo incarico per molto tempo, recitando un ruolo primario nei tre titoli vinti dal campione tedesco con la Ferrari. Questo ruolo viene ricoperto da Andrea Stella sino al 2009, quando poi divenne ingegnere di pista. Nel 2006 però, inizia già a ricoprire tale ruolo, diventando l’ingegnere di pista di un’allora sette volte campione del mondo della MotoGP. Stella inizia a lavorare con Valentino Rossi che ricoprì il ruolo di tester in Ferrari, tanto che ai tempi si parlava di un suo possibile approdo in Formula 1. Tutti sappiamo come andò a finire, l’ingegnere umbro continuò a ricoprire il suo ruolo da veicolista, mentre il pilota di Tavullia continuò la sua avventura nelle due ruote dove vinse altri due titoli iridati.

Andrea Stella cambia definitivamente ruolo nel 2009

L’effettivo lavoro di Andrea Stella nel 2007 non cambia, cambia il suo pilota, che diventa Kimi Raikkonen, dopo che il pilota teutonico aveva salutato la Ferrari al suo primo ritiro. Nel 2009 diventa ingegnere di pista del finlandese, ovvero, colui che fa da tramite tra il pilota e la scuderia ed è chiamato a trovare le migliori soluzioni. Quell’anno non è dei migliori per la Ferrari e a fine anno Raikkonen decide di prendersi una pausa dalla Formula 1 per nuove sfide. L’anno successivo Stella ricopre lo stesso ruolo e il nuovo pilota d’assistere diventa Fernando Alonso. I due lavorano molto bene insieme, anche se non riescono nella missione di vincere il titolo, ma lo sfiorano in due occasioni.

L’italiano sembra l’unico in grado di lavorare con Alonso, tanto che Fernando spende solo belle parole per lui. I loro team radio in italiano diventano d’insegnamento per tutti i giovani italiani che sognano di ricoprire il ruolo di Andrea Stella. Il più famoso resta quello del GP di Cina del 2013, dove Stella chiede al suo pilota di non spingere troppo, la risposta di Alonso fu che lui non stava spingendo, peccato che il cronometro segnò il giro più veloce in gara, facendo ridere tutti gli appassionati all’ascolto. Alonso nel 2015 approdò in McLaren portando con se Andrea, che lasciò così la Ferrari. L’approdo nella casa di Woking è stata la più importante decisione presa dall’ingegnere umbro.

Adesso è team principal della McLaren

Nel 2015, come detto, segue Alonso continuando il suo lavoro come ingegnere di pista. Nel 2018 Fernando dichiara di prendersi una pausa dalla Formula 1 e la casa britannica attua dei drastici cambiamenti all’interno del suo team. Stella diventa così il performance director, questo perché la scuderia d’oltremanica crede molto in lui e due anni più tardi viene promosso a ruolo di racing director. La McLaren nel 2022 accetta le dimissioni di Andreas Seidl e concede la nomina di team principal proprio ad Andrea. Oggi, 22 febbrario, Andrea Stella compie 53 anni, la sua storia è quella di un ragazzo di un piccolo comune umbro come Orvieto, che ha saputo guardare sempre in grande, sino a diventare uno degli uomini più importanti della Formula 1. Ora il suo ruolo è quello di riportare al successo la McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris lo adorano e sperano con lui alla guida del team, di riuscire a riportare il titolo a Woking che manca da ben 16 anni.

FOTO: social McLaren