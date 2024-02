Superbike, team Petronas MIE Honda: obiettivo svolta nel 2024

Petronas MIE Racing Honda Team ha atteso la vigilia dell’inizio del primo round del calendario 2024 per la propria presentazione ufficiale. Confermato l’impegno sia in Superbike sia in Supersport, dove schiererà rispettivamente le coppie Mackenzie-Norrodin e Pawi-Toba. Le scorse stagioni sono state complicate, la squadra di Midori Moriwaki cercherà di migliorare i suoi risultati. Vedremo come andranno le cose a Phillip Island e nel resto dell’anno.

Superbike, la carica di Mackenzie e Norrodin

Per Tarran Mackenzie non sarà il debutto assoluto in SBK, visto che ha corso come wild card a Donington nel 2022, però sarà la prima stagione da pilota titolare e spera di fare bene dopo la scorsa stagione trascorsa in SSP sempre con Petronas MIE Honda: “L’anno scorso è stata la mia prima stagione nel paddock del WorldSBK. Non è stata una stagione facile e ha portato alti e bassi. Ci sono stati momenti positivi come la vittoria a Most. Ora sono entusiasta di iniziare questa stagione. Anche se ho una piccola esperienza in SBK, sono essenzialmente un debuttante nella categoria, e anche Adam, quindi sappiamo che ci aspetta una sfida. Voglio solo iniziare a guidare, dato che non abbiamo avuto molto tempo per provare la moto 2024. Non ho aspettative particolari in questo momento; l’obiettivo principale è ambientarsi e continuare a progredire giro dopo giro, colmando il divario con i primi“.

Come il rider britannico anche Adam Norrodin è stato promosso dalla Supersport, ma per lui sarà un debutto assoluto nella categoria: “La stagione Supersport 2023 è stata dura a volte, ma abbiamo ottenuto alcuni risultati solidi, in particolare una top 5 a Most, e il team ha sempre fatto del suo meglio. Quest’anno passo alla moto da 1000cc, per me è l’inizio di un nuovo capitolo. È una sfida entusiasmante e lavorerò molto duramente per imparare e progredire round dopo round. Non voglio mettermi troppa pressione, dato che questa è la mia stagione da rookie in quella che è una categoria di altissimo livello. Ci saranno tante cose da capire, non ultima la moto in sé, ma so che la squadra farà un ottimo lavoro“.

Supersport, Petronas MIE Honda con Pawi e Toba

Khairul Idham Pawi ha un passato in Moto3 (due vittorie) e in Moto2, a fine 2020 aveva anche annunciato il ritiro e poi è tornato a correre nella Superbike malese. Ora approda nel Mondiale Supersport, che ha già assaggiato a Jerez nell’ultimo round della scorsa stagione, e spera di fare bene con la Honda CBR600RR: “Non vedo l’ora di scendere in pista a Phillip Island per la prima gara Supersport della stagione. I nostri test ad Almeria e anche qui sono andati bene, mi hanno permesso di conoscere la nuova moto e la squadra. Finora è stato tutto abbastanza positivo e abbiamo già migliorato un po’ in termini di velocità massima, anche se ovviamente abbiamo ancora molto da fare. Continueremo a lavorare passo dopo passo per migliorare sia la moto che la guida“.

Pure Kaito Toba ha un passato nel Motomondiale, avendo corso dal 2017 al 2023 nella classe Moto3 (una vittoria e altri cinque podi), e auspica di avere fortuna nel WorldSSP: “C’è un’attesa nervosa mentre ci prepariamo per le prime gare a Phillip Island. Conosco bene il circuito e spero che potremo continuare a costruire sui progressi fatti durante gli ultimi test. Abbiamo già individuato alcuni aspetti positivi con la moto 2024, ma dobbiamo continuare a lavorare per poter essere competitivi e lottare in gara. Sono contento di come sta lavorando la squadra e voglio ringraziare tutti per l’aiuto fornito finora. Spero di poter ripagare gli sforzi del PETRONAS MIE Racing Honda Team con le mie prestazioni in pista“.

Foto: Petronas MIE Racing Honda Team