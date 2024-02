La preseason MotoGP in Malesia e Qatar ci preannunciano che sarà un campionato all’insegna della Ducati, ma con Aleix Espargaró che potrà dare qualche grattacapo con la sua Aprilia. Il campione del mondo Pecco Bagnaia partirà ancora da favorito, Jorge Martin sarà il principale contendente al titolo, ma Enea Bastianini ha tutta l’intenzione di essere una presenza costante sul podio. E poi c’è l’incognita Marc Marquez: nonostante non abbia appreso ancora tutti i segreti della Desmosedici GP23, riesce a piazzare tempi e ritmi molto interessanti.

La sfida Marquez-Bagnaia

L’unica vera certezza è che la Ducati GP24 messa a punto dagli ingegneri di Borgo Panigale è un vero mostro della natura. Resta la moto del momento e sarà difficile per gli altri produttori pareggiare i conti, soprattutto per i marchi giapponesi. La prossima stagione MotoGP potrebbe essere un altro anno dove la Rossa dominerà i lungo e in largo, sebbene Aprilia e KTM possano mettere il fiato sul collo in più di una occasione.

L’arrivo di Marc Marquez in Ducati è forse la più grande novità per il costruttore emiliano e potrebbe impensierire Bagnaia. Non è così secondo il team manager Davide Tardozzi. “Un pilota come Marc può dare informazioni utili. Un campione come Pecco non deve avere paura, idem per Jorge o Enea, deve avere voglia di affrontare un pilota come lui con la stessa moto. Penso che questo non sia un problema, ma un’opportunità“.

Marc occasione utile per Ducati

Il team Ducati Lenovo ha centrato gli ultimi due titoli piloti e punta dritto al terzo consecutivo. Bagnaia ha già firmato qualche record nella preseason MotoGP e sia a Sepang che a Losail è risultato il più veloce. I tempi dei test sono certamente relativi, ma il doppio colpo non è sicuramente casuale. “Penso che Pecco vinca il terzo titolo battendo Marc Marquez con la Ducati ed entri nell’Olimpo, quindi è una sfida da affrontare – aggiunge Tardozzi a Motosan -. Ha vinto due mondiali, è bello tentare il terzo battendo Marc Marquez. Io la vedo così, non vedo un problema, vedo un’opportunità. E per Ducati vedo la possibilità di avere un campione che possa darci suggerimenti per far crescere di più la moto. Alla fine deve essere visto come qualcosa di positivo“.

Morbidelli che sfortuna!

Nell’orbita Ducati è arrivato anche un altro grande pilota che potrebbe regalare grandi soddisfazioni, Franco Morbidelli. Peccato che il brutto infortunio rimediato nel test Superbike a Portimao l’abbia costretto a saltare i cinque giorni di test preseason. Sarà regolarmente in pista per la prima gara, ma dovrà essere abile ad adattarsi in fretta alla Ducati GP24. “Non si possono correre certi rischi quando si parla di testa (contusione, ndr), ecco perché si è deciso così. La sua squadra ha deciso di fargli saltare i test”.

Foto: Instagram @davidetardozziofficial