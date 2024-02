Superbike, Bulega non si sbilancia: “Cerco di divertirmi”

Un venerdì di prove libere non facile, a causa delle avverse condizioni climatiche, ma Nicolò Bulega si è comunque confermato in alto nella classifica finale Superbike. Secondo posto alle spalle di Alex Lowes. Non una giornata particolarmente indicativa quella di oggi, però il pilota emiliano si sta abituando ad essere davanti. Vedremo come proseguirà il resto del weekend a Phillip Island, se sarà in grado di lottare da subito con i migliori in gara.

Superbike Australia, il punto di Bulega

Il campione Supersport 2023 ha tracciato il suo bilancio al termine della FP2 a Phillip Island: “Un giorno strano e difficile, perché c’è stato tanto vento ed era complicato soprattutto in uscita dalle curve. Comunque sono le stesse condizioni per tutte e ho cercato di migliorare il mio feeling in quelle condizioni. Sono contento, rispetto alla FP1 ho fatto un grande miglioramento. Non mi sono divertito molto, solitamente non mi piace correre col vento. Spero che domani ci saranno meno vento e più sole“.

Bulega ha spiegato su cosa ha lavorato assieme al team Aruba Racing Ducati, specificando che a causa delle condizioni è stato complicato avere le giuste risposte sulle modifiche apportate: “Rispetto al test, abbiamo provato qualcosa di diverso nel setting della moto. Però era difficile capire se funzionasse, perché c’era tanto vento. A volte il vento ti aiuta in alcune curve a girare o nella frenata, in altri punti invece non è di aiuto. Ho dovuto pensare più al vento che a guidare oggi, non è stato divertente“.

Quali risultati nelle gare?

Molti si domandano cosa riuscirà a fare Nicolò nel momento in cui bisognerà gareggiare, però lui non vuole pensarci: “Non penso molto al resto del weekend, sto cercando di divertirmi come ho fatto nel pre-campionato. Se posso spingere e avere buon feeling con la moto fino a domenica, sarò felice“.

Infine, una battuto sul fatto che tanti piloti sono undici piloti racchiusi in mezzo secondo, quindi le gare potrebbero essere interessanti: “Siamo davvero molto vicini, però penso che possiamo fare la differenza tra il quinto e il decimo giro in gara, quando dovremo cambiare le gomme. È meglio non distruggere gli pneumatici per avere un vantaggio“.

Foto: Aruba Racing Ducati