Huertas inizio col botto: “Ducati fantastica, ma quella caduta…”

Un inizio col botto, letteralmente. Adrian Huertas si prende la scena nel venerdì del Mondiale Supersport a Phillip Island, facendo tutto e il contrario di tutto. Il Campione del Mondo Supersport 300 2021 si è garantito la prima pole stagionale (valida solo ai fini di Gara 1 secondo il regolamento sportivo 2024) alla prima uscita ufficiale con la Panigale V2 vestita coi colori Aruba.it Ducati, ereditata da Nicolò Bulega. Sul tracciato australiano riasfaltato, come preventivato alla vigilia, ha polverizzato il precedente primato in qualifica con il crono di 1’31”407, incappando tuttavia in violento highside alla curva 11 pochi istanti dopo.

Nessuna conseguenza per Adrian Huertas

Probabilmente tradito da qualche goccia di pioggia, il giovane motociclista madrileno è stato poi trasportato al centro medico per gli accertamenti del caso. Fortunatamente nulla di preoccupante, soltanto un grosso spavento: “Una brutta botta, stavo spingendo forte. Adesso però mi sento al 100% e sono pronto per domani – ha dichiarato Huertas – anche se sono caduto, questo mi dà maggiore consapevolezza. Ovviamente mi dispiace per la squadra, ho commesso un errore. La pole, quantomeno, salva il bilancio!”.

Prima pole con Aruba.it Ducati

Malgrado questo inconveniente che lo ha obbligato a disertare il finale del turno, ha conservato la vetta della classifica con 159 millesimi di margine su Yari Montella. Huertas diventa così il secondo pilota di sempre (il primo fu Manuel Gonzalez) a conquistare una pole sia nel Mondiale Supersport che nel Mondiale Supersport 300: “Primo week-end di gara con Ducati, prima pole. La moto è fantastica, questo risultato è frutto del lavoro che abbiamo svolto nella pre-season”.

Verso Gara 1

Sperando in un miglioramento delle condizioni meteorologiche, in Gara 1 di domani (via previsto alle 4:30 italiane) partirà dalla casella numero uno con lo spauracchio del pit stop obbligatorio a metà corsa: “Sarà sicuramente qualcosa di differente. Dovrò mantenere alta la concentrazione, so di avere alle spalle la squadra migliore e faremo del nostro meglio. Non vedo l’ora che si spengano i semafori!”.