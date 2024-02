Decimo tempo finale oggi nelle prove libere Superbike, ma Toprak Razgatlioglu sarà sicuramente più avanti domani quando a Phillip Island si farà sul serio. Oggi le condizioni meteo erano totalmente diverse da quelle avute nel test che ha terminato al primo posto con un crono record. Non aveva senso prendere rischi. Domani dovrebbero uscire i veri valori, se il clima sarà migliore.

Superbike Australia, il bilancio di Razgatlioglu

Il pilota del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK ha fatto il punto a fine giornata: “Non siamo partiti forte perché oggi le condizioni sono state completamente differenti e abbiamo girato poco. Il vento era forte, la moto non funzionava bene, non riuscivo a girare. Ho cercato di adattarmi a questa situazione. Non penso alla decima posizione, domani sarà un giorno diverso e cercherò di fare del mio meglio per migliorare la moto“.

Pensando a domani, Razgatlioglu è abbastanza fiducioso di poter fare bene: “Domattina dobbiamo partire forte, cambieremo qualcosa a livello di setup e dobbiamo fare delle buone qualifiche. In gara cercherò di lottare per il podio, sembra che siamo forti. Oggi il vento era davvero forte e per la prima volta ho guidato la BMW in questa condizione, ho dovuto lottare un po’ e adattarmi. Sto aspettando domani“.

Toprak lotterà per vincere?

In FP1 c’è stato un momento in cui Toprak ha seguito Andrea Iannone e Alvaro Bautista: “Non stavo spingendo – spiega – e li ho seguiti per cercare di capire alcune curve. A volte in Ducati usano delle traiettorie differenti e ho cercato di osservarle. Sto lavorando per le gare, devo vedere anche i miei rivali e Alvaro è un pilota forte, anche Iannone. Spero che sabato inizieremo forte“.

Vedremo se il rider turco sarà in grado di vincere all’esordio con la BMW M 1000 RR. Già salire sul podio sarebbe un buonissimo risultato, però lui non è uno che si accontenta. Nel test era stato velocissimo, ma sono le gare il banco di prova reale.

