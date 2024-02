Il meteo ha condizionato i due turni di prove libere libere di superbike a Phillip Island e anche il lavoro di Andrea Iannone. Tra vento e pioggia i piloti sono stati a lungo fermi ai box. Non era certamente l’esordio che l’ex MotoGP sperava, anche se la voglia di tornare a correre è più forte di tutto. Nel primo turno comunque ha confermato quanto di buono aveva dimostrato nei test di martedì scorso con un positivo quinto tempo. Il turno del pomeriggio è stato simile ma nel finale, quando la pista si è asciugata, è riuscito ad effettuare cinque giri consecutivi. Nell’ultimo ha fermato il cronometro sull’ 1’29″323, suo miglio crono di giornata, sesta posizione e settima nella combinata. Il gap dai primi è comunque minimo come del resto lo era stato anche nei vari test pre-campionato. Purtroppo nelle libere di Phillip Island meteo non ha consentito al team Go Eleven di svolgere il lavoro che aveva in programma e questa è la cosa che dispiace di più al pilota abruzzese.

“Giornata complessa – commenta Andrea Iannone – il clima non ha aiutato. A causa delle condizioni atmosferiche abbiamo girato poco sia alla mattina sia nel pomeriggio. Non mi sento soddisfatto al cento per cento perché so di non aver sfruttato al meglio il nostro potenziale. Ora andremo in qualifica con qualche incognita. Avremmo avuto bisogno di provare un set-up che ci avrebbe potuto aiutare con la gomma morbida. Vediamo come andrà però in ottica gara mi sento abbastanza tranquillo.”

CorsedimotoTV iscriviti qui

Foto team Go Eleven

: Premi il pulsanteper attivarne le funzionalità