Superbike Phillip Island, Danilo Petrucci “Troppo grip, non è facile”

Danilo Petrucci è quarto di giornata e migliore degli Indipendent nelle prove libere della Superbike a Phillip Island. I due turni sono stati condizionati dal meteo dunque i risultati non sono troppo indicativi tuttavia il pilota del team Barni Racing è stato molto veloce con il terzo crono in FP2 ed il quarto nella combinata. I suoi risultati fanno ben sperare per le gare.

Certo, le incognite non mancano. La pista è stata asfaltata da poco e ciò indotto al cambio gomme obbligatorio a metà delle due gare lunghe. Questo primo round stagionale si prevede ricco di emozioni con delle belle sfide tra piloti di case motociclistiche diverse e tra ufficiali ed Indipendent. Tra l’altro il livello dei team “privati” quest’anno è veramente stellare se se pensi che schierano piloti quali Andrea Iannone, Sam Lowes, Michael Rinaldi e lo stesso Danilo Petrucci.

Al termine della giornata il pilota ternano è soddisfatto del risultato, del lavoro svolto dal team Barni Racing ma non nasconde qualche difficoltà.

“E’ stata una buona giornata anche se il feeling con la moto non era il massimo perché c’era molto vento – commenta Danilo Petrucci – La pista è stata a lungo asciutta ma il vento era veramente forte ed ho fatto molta fatica ad avere fiducia con la moto. Però il team sta lavorando molto bene perché stiamo facendo dei bei passi avanti. L’ asfalto ha molto grip e questo per certi aspetti mette in difficoltà. Però nel complesso sono contento. Domani dobbiamo lavorare bene in moda da poter partire davanti e poi ci siamo”.

Foto social