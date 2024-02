Supersport Phillip Island, Yari Montella è soddisfatto “Siamo veloci”

Buona la prima. Yari Montella dopo essere stato velocissimo nei test di lunedì scorso, si è confermato ai vertici anche nella prima Superpole stagionale che quest’anno si corre di venerdì. Il ventiquattrenne campano è certamente uno tra i migliori talenti del Mondiale Supersport e lo ha già dimostrato anche nelle scorse stagioni. In passato gli è mancata un po’ di regolarità e soprattutto di fortuna visto che il suo 2023 era stato condizionato dagli infortuni. Ora Yari Montella si presenta come uno tra i pretendenti al titolo ed uno tra i piloti di riferimento della categoria in sella alla Ducati del Team Barni. Alle sue indubbie qualità tecniche unisce anche acume, intelligenza e maturità: resta sempre con i piedi per terra. A Phillip Island può puntare veramente in alto, lo sa, ma non si lascia prendere da facili entusiasmi. Per altro non mancheranno le incognite, dal meteo incerto al cambio gomme obbligatorio pure in Supersport.

“Sono contento della qualifica – dice Yari Montella a Corsedimoto – E’ stata una buona sessione per noi. Questa mattina nelle libere abbiamo provato una simulazione gara con il flag to flag ed è stato importante farlo anche per capire cosa potremo aspettarci nella gara. In qualifica abbiamo fatto alcuni aggiustamenti sulla moto che mi sono piaciuti. Siamo stati abbastanza veloci. Peccato solo non essere riusciti a sfruttare l’ultima gomma perché ho beccato la bandiera gialla di Huertas alla penultima curva ed ho dovuto rallentare quel giro. Poi mi sono rilanciato per cercare il tempo ma è venuto a piovere. La seconda posizione però va bene. Domani mi aspetto una bella gara di gruppo”.

Foto social