È un finale di stagione amaro per Go Eleven, che rischia di chiudere prematuramente il Mondiale Superbike 2022. Philipp Oettl infatti è ancora fortemente in dubbio per il round conclusivo in Australia, questo a causa del botto in Gara 1 a Mandalika. Il pilota tedesco infatti aveva accusato alcuni sintomi da tenere d’occhio e solo domani si avrà una prima certezza. Se non accuserà giramenti, mal di testa o altro, allora Oettl disputerà le FP1, con ulteriori controlli a turno concluso. In caso contrario la Ducati V4-R numero 5 rimarrà ferma al box, e sarebbe un peccato per il team. Non solo per il circuito favorevole a moto e pilota, ma anche per una tripletta extraeuropea inferiore alle aspettative.

Da parte del 26enne di Bad Reichenhall c’è tutta l’intenzione di stringere i denti e portare a casa l’ultimo weekend dell’anno. Ma chiaramente tutto dipenderà dai controlli medici di venerdì mattina, prima delle libere 1. “Sto abbastanza bene, ma le mie condizioni verranno rivalutate domani e nella serata di oggi dopo alcuni esercizi fisici” ha spiegato Oettl. “Se sarò idoneo, disputerò le FP1 e poi vedremo.” Certo, sia lui che la squadra si attendevano un finale di stagione ben diverso. “Dopo l’incidente a Mandalika però ho sentito qualcosa di strano.” Il campanello d’allarme per altri controlli approfonditi.

Ora chiaramente rimangono i dubbi, visto che la tappa in Indonesia s’è disputata solamente pochi giorni fa. Il controllo odierno non ha chiarito la situazione, tutto rimandato a domani, con Go Eleven ancora in sospeso. “Phillip Island è un circuito straordinario e si adatta perfettamente alla mia Ducati. Non ho mai corso qui su una moto di grossa cilindrata, ma a Mandalika abbiamo ritrovato la nostra strada prima della caduta. Eravamo veloci e forti sul passo, potrei essere competitivo anche qui.” È una corsa contro il tempo per il round australiano, domani sapremo se Oettl sarà della partita.