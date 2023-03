Danilo Petrucci ha terminato positivamente il weekend Superbike in Indonesia. Infatti, è arrivato sesto al traguardo di Gara 2 risultando il migliore tra i piloti indipendenti.

Il Barni Racing Team non aveva il best independent rider dalla seconda manche in Argentina del 2018, quando c’era Xavi Fores in sella alla Panigale R. A San Juan lo spagnolo chiuse secondo dietro Jonathan Rea. Una bella soddisfazione per la squadra guidata da Marco Barnabò, che con Petrux conta anche di tornare sul podio nel Mondiale SBK.

Superbike Indonesia, Petrucci soddisfatto del risultato di Gara 2

Quinto in Gara 1 e sesto in Gara 2, Petrucci può essere contento di come è andato il fine settimana al Mandalika International Street Circuit. Deve ancora prendere un po’ le misure alla Superpole Race, che ha concluso in decima posizione.

Nel complesso il pilota ternano è contento dell’epilogo di questo suo secondo round nel Mondiale Superbike: “Finalmente sono tornato nel parco chiuso, anche se come best independent. Penso che tutto il team se lo meritasse per il lavoro che abbiamo fatto dai test a queste prime gare. Piano piano stiamo arrivando”.

Petrux tra podio e Superpole Race

Danilo ha chiaro cosa si aspetta da questa stagione nel WorldSBK e vede che il Barni Spark Racing Team sta lavorando nella giusta direzione: “L’obiettivo è salire sul podio prima o poi. Però sono molto contento, la squadra merita di tornare lì e anche per me si tratta di un’iniezione di fiducia. Non vedo l’ora di andare ad Assen. Pensavamo che questa sarebbe stata una delle tappe più difficili, invece è stata la migliore finora. Non posso che essere contento“.

Petrux ha dedicato anche un commento finale alla Superpole Race, un format nel quale finora non è riuscito ad essere abbastanza competitivo anche perché si ritrova in mezzo a piloti forse troppo aggressivi: “La Superpole Race sembra un autoscontro, non capisco il comportamento di alcuni piloti“. Sicuramente con il tempo prenderà le misure anche alla gara sprint.

Foto: Barni Spark Racing Team