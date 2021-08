Superbike Most: Jonathan Rea warm up okay, battaglia in vista

Jonathan Rea svetta nel warm up e prepara la riscossa nella Superpole Race, che parte alle 11. Clima rovente fra Toprak e Redding dopo il discusso sorpasso di gara 1

Jonathan Rea archivia le due scivolate in gara 1 segnando il giro veloce nel warm up. Tutto a posto quindi per il campione del mondo, Kawasaki ricostruita e pronta alla grande sfida contro Scott Redding e soprattutto Toprak Razgatlioglu. Con la quarta vittoria in stagione il turco è risalito a soli 12 punti dalla vetta della classifica. I tre top rider Superbike hanno chiuso in questo ordine la breve sessione mattutina e si ritroveranno alle 11 sulla prima fila dello schieramento. Sarà battaglia!

Niente strategie, rivalità crescente

Nella Superpole Race di appena dieci giri anche Jonathan Rea userà la SCX, la super gomma che assicura 2-3 decimi di margine ed è stata uno dei fattori vincenti per Toprak nella corsa di sabato. Most si sta rivelando un tracciato tecnico e molto spettacolare, e in una sfida così breve non ci sarà da fare calcoli, bisognerà attaccare dalla prima curva all’ultima. A scaldare l’attesa anche la polemica fra Redding e Toprak in coda al discusso sorpasso vincente all’ultima curva. “Non ha rispetto” ha commentato il ducatista. L’altro: “Capisco sia incazzato, ma sono le gare”.

Gli altri sono indietro

Rea, Toprak e Redding hanno alzato il livello lasciando sul posto tutto il resto del gruppo. Nel warm up è andato forte Garrett Gerloff inseguito da Andrea Locatelli: tre Yamaha nelle prime cinque posizioni confermano l’impressione che in questa fase della stagione la YZF-R1 sia la migliore superbike in pista. Ricordiamo che gara 2 oggi è posticipata, per evitare concomitanza con la MotoGP. Qui gli orari TV e le dirette streaming.

