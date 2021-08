Superbike Most: Jonathan Rea non molla, orari TV e streaming del 08/08

La Superbike oggi offre due gare mozzafiato: Jonathan Rea è in difficoltà? Tutti gli orari TV e delle dirette streaming, highlights su Corsedimoto

La doppia caduta di Jonathan Rea nella prima sfida Superbike a Most ha riaccorciato la classifica, riportando Toprak Razgatlioglu e la Yamaha ad un soffio dal vertice. Sulla pista della Repubblica Ceca, finita sotto accusa per l’inadeguatezza delle misure di sicurezza, è tornata a ruggire anche la Ducati: Scott Redding ha giudato a lungo la corsa (qui cronaca e classifica) ma all’ultima curva si è fatto battere dal turco, entrato molto aggressivo. “Toprak guida senza rispetto, la prossima volta saprò come regolarmi” ha minacciato il pilota britannico. Le due sfide odierne saranno caldissime: Jonathan Rea sta bene, per fortuna si è rialzato senza problemi: il secondo incidente, innescato da una macchina d’olio, è stato particolarmente brutto.

Per la concomitanza con il GP Stiria della MotoGP, gara 2 oggi è posticipata alle 15:15. Ricordiamo che le dirette SKY, per lo stesso motivo, sono migrate su Sky Sport Action. Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

La programmazione TV

Domenica 8 agosto

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport Action, differita alle 14:15 su TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

13:45 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport Action e TV8)

Foto: WorldSBK