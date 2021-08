Superbike Most: Il round delle incognite, orari delle dirette TV e streaming

Gli orari TV del sesto round Superbike, si corre per la prima volta sul tracciato di Most, nella Repubblica Ceca. Le dirette SKY spostate su Sky Sport Action. Highlights su Corsedimoto

Orari TV leggermente modificati per il sesto round del Mondiale Superbike che per la prima volta scopre il tracciato di Most, nella Repubblica Ceca. Gara 2, domenica 8 agosto, è ritardata alle 15:15 per evitare la concomitanza con la MotoGP in Stiria (ore 14). Per lo stesso motivo tutte le dirette SKY si sostano su Sky Sport Action. Confermata la diretta di gara 1 (sabato ore 14) e gara 2 in chiaro su TV. Il campionato torna in pista riaccendendo la sfida fra Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu, che a causa della scivolata in prima curva ad Assen, è sprofondato a 37 punti dal numero uno in carica. La Ducati proverà a riportare nel vivo della lotta Scott Redding, uno dei pochissimi piloti del mondiale che ha avuto modo di girare a Most, seppure con una Ducati Panigale da strada. Da verificare la sicurezza della pista: lo stesso Redding ha dichiarato che in alcune curve le barriere sono vicinissime.

Highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito offriremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del weekend. Qui di seguito il programma in pista e gli orari dei collegamenti TV. La diretta su Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV. Il programma, come al solito, si apre con le due sessioni del venerdi: diretta alle 10:30 e 15:00.

La programmazione TV

Venerdì 6 agosto

9:45-10.15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport Action)

11:25-12.10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport Action)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 7 agosto

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

9:45-10:05 WorldSSP300 Superpole

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport Action)

11:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport Action)

12:45 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport Action e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport Action)

Domenica 8 agosto

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

9:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport Action, differita alle 14:15 su TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

13:45 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport Action e TV8)

