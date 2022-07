Superbike Most: Axel Bassani lanciatissimo “Puntiamo dritti al podio”

La vittoria tra gli indipendenti inizia a stare un po’ stretta ad Axel Bassani. Il pilota del Motocorsa punta più in alto. A Most si è classificato quinto, è stato il primo tra i piloti delle squadre private e il migliore degli italiani.

“Sono sempre primo degli indipendenti e va benissimo però adesso sia io che la squadra vorremmo fare un podio se fosse possibile – commenta Axel Bassani – Siamo abbastanza spesso nelle primi 5 posizioni anche se quest’anno non è facile perché il livello è altissimo. Oggi non eravamo troppo distanti, ci proviamo nelle gare di domenica”.

Quanto ti manca per riuscire a salire sul podio?

“In realtà non moltissimo, oggi non ero proprio al cento per cento con la moto. A metà gara ho dovuto tirare un po’ i remi in barca perché comunque il quinto posto è buono, sono riuscito a gestire un po’. Adesso se riusciamo a sistemare quel problemino che avevamo, domenica troveremo quei due o tre decimi di passo. Non è distante il podio”.

Anche in gara-1 a Most sei stato il migliore degli italiani.

“Primo degli italiani è un’altra bella cosa. Se ripetiamo anche questo stesso risultato a me va più che bene”.

Dalle voci di paddock, sembra che tu in questo momento sia l’uomo mercato e tanti team ti vorrebbero per il 2023. Ci puoi dire qualcosa?

“Speriamo. Io voglio continuare coì, essere costante, fare sempre dei buoni risultati poi per il prossimo anno è il manager che parla. Io accelero e basta”.