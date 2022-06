Superbike Misano: Toprak sprint vincente, Bautista ri-batte Rea

Finalmente Toprak Razgtalioglu: la Yamaha centra la prima vittoria 2022, trascinata dal turco determinatissimo a cogliere tutto quanto gli era sfuggito di mano negli ultimi tempi. A cominciare dal ritiro di sabato (noie elettriche), senza contare la vittoria sfumata all’Estoril, sempre nella sprint, per la sbavatura all’ultimo giro. Razgatlioglu ha fatto gara a se: dietro il solito Alvaro Bautista è riuscito di nuovo a precedere Jonathan Rea, relegato al terzo posto.

Toprak non dà scampo

La corsa sprint prometteva tanto, ma nei fatti è durata due giri, cioè il tempo che è servito a Toprak per fare il vuoto alle sue spalle. La fuga è stata un pò agevolata dalla lotta furibonda fra Bautista e Rea, ma l’iridato in carica non ne aveva bisogno. Jonathan ha lottato con l’orgoglio, ma la Ducati gli è scappata via anche stavolta. Quindi non è servito il cambio di gomma: la Kawasaki ha adottato la stessa SCX 0453, ma “è venuto fuori un gran chattering, non potevo spingere” ha detto il Cannibale. Comunque la giri, la Ninja su questo circuito pare in difficoltà nei confronti di Yamaha e Ducati. Adesso Bautista è a +24 punti su Rea.

Honda rischiatutto

Toprak ha rivelato dopo l’arrivo che sabato, prima dello stop, aveva avuto problemi al freno motore. Questo lascia supporre che nel pomeriggio, se tutto va bene, Toprak sarà in grado di lanciarsi all’attacco degli altri due anche sui 21 giri. Nella sprint è spuntata fuori la Honda, che ha azzardato la gomma posteriore SCQ balzando in quarta posizione con Xavi Vierge davanti al compagno Iker Lecuona. Sarà felice la Pirelli che ha sviluppato questa nuova copertura da qualifica (qui l’approfondimento tecnico) pensando anche all’impiego nella corsa sprint.

Gran finale alle 15:15

Il programma del quarto round del Mondiale Superbike si completa con gara 2, oggi posticipata alle 15:15 per evitare la concomitanza con la F1 a Baku. I giri in programma saranno 21: la prima sfida, sabato pomeriggio, è stata 9 secondi più veloce rispetto all’omologa gara dell’anno passato. Condizioni meteo: su Misano splende il sole, nel primo pomeriggio sono attesi 29° C aria e intorno ai 55 °C d’asfalto.

Foto: Silvio Tosseghini