Superbike Misano: Orari in pista, dirette TV e live streaming del week end

Raramente, in passato, la Superbike a Misano aveva offerto un piatto ricco come quello del prossimo week end. Sarà la quarta tappa di un Mondiale che sta offrendo un confronto stellare fra tre talenti e tre marche diverse. La Ducati approda sulla pista di casa con Alvaro Bautista in vetta al campionato. Finora lo spagnolo è stato velocissimo e consistente, in una parola: perfetto. Bautista ha vinto 4 volte, ma è sempre andato a podio nelle nove corse disputate fra Aragon, Assen ed Estoril. L’inseguitore è Jonathan Rea: vanta 5 successi in quest’avvio di campionato ma anche un passivo di 17 punti nei confronti del battistrada. A Misano il Cannibale ha firmato il primo successo in carriera (2009) e in 22 presenze ha firmato 9 vittorie e 15 piazzamenti da podio. Il terzo incomodo è Toprak Razgatlioglu, campione in carica ancora senza vittorie quest’anno. La Yamaha ha 52 punti da recuperare su Bautista.

Occhio a Michael Rinaldi

La mina vagante di questo round sarà Michael Rinaldi, seconda guida Ducati: Misano è casa sua, visto che abita a pochi chilometri. Qui un anno fa centrò due vittorie, facendo vedere i sorci verdi a tutti. Dopo un inizio di stagione sottotono, Rinaldi vuole tornare a ruggire. Molto atteso anche Scott Redding, con la BMW: l’ex ducati è andato male nei primi due round, ma ad Assen c’è stato qualche segnale di miglioramento.

Gara 2 posticipata alle 15:15

Tutto il programma del round Misano andrà in diretta su Sky Sport MotoGP, a pagamento. Le due gare lunghe della Superbike saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8. Attenzione al cambio orario: gara 2 (domenica 12 giugno) è posticipata alle 15:15 per evitare la concomitanza con la F1: una scelta molto opportuna che darà ulteriore visibilità ad un evento attesissimo. Corsedimoto, come di consueto, offrirà le highlights Superbike: gratis e senza alcuna registrazione richiesta.

Venerdi 10 giugno 2022

09:45-10:15 WorldSSP300 – Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK – Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12:10 WorldSSP – Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 – Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK – Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP – Prove 2

Sabato 11 giugno 2022

09:00-09:30 WorldSBK – Prove 3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 12 giugno 2022

09:00-09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50-10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

12:45 WorldSSP -Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:15 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

