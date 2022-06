Superbike Misano: Alvaro Bautista in Superpole dopo tre anni!

Alvaro Bautista ha catapultato la Ducati in Superpole a Misano: bellissimo inizio per il pilota spagnolo sulla pista di casa della Rossa. Nella prima fila troverà a fianco Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea: la solita sfida dei tre round precedenti, ci sarà da divertirsi!

Il frantuma record

Lo spagnolo ha girato in 1’33″328, sotto 1’33″461 che un anno fa era valsa la Superpole a Jonathan Rea. La Ducati detronizza la Kawasaki che da nove stagioni a Misano faceva la voce grossa in qualifica. Per Alvaro Bautista si tratta della quinta volta in Superbike: non partiva davanti dall’Argentina 2019, l’ultimo scampolo della precedente avventura con Ducati. E’ bastato tornare sulla Panigale per ritrovare lo slancio di tre anni prima: era mancato il Mondiale, ma la competitività era altissima. Adesso anche di più.

Toprak non passa

Razgtalioglu le ha provate tutte. Come al solito si è fatto tirare dal fido Andrea Locatelli (sesto tempo), ha fatto tre tentativi con la SCQ (la super morbida da qualifica) ma sono mancati 137 millesimi. Il turco partirà con tanta pressione addosso: non ha ancora vinto, vuole rompere il ghiaccio a tutti i costi ma contro Bautista-Ducati sarà un’impresa. Jonathan Rea ha salvato la prima fila, ma non sembra a postissimo. “La gara sarà durissima, non vedo l’ora di capire cosa succederà”. Evidentemente in Kawasaki sperano di avere vantaggio di grip nei giri finali. Vedremo chi avrà fatto bene i calcoli.

Rinaldi in seconda fila

Michael Rinaldi corre in casa e spera di mettersi in mezzo alla battaglia dei soliti tre. Scatterà dalla quinta casella della seconda fila, in mezzo ad Alex Lowes e Andrea Locatelli. L’impressione è che al riminese manchi qualcosina per tentare la sorpresa, ma queste saranno gare piene di trabocchetti. Con quattro soluzioni di gomma posteriore disponibili, di cui tre SCX, sarà da vedere chi riuscirà a pescare l’asso. “Sarà una scommessa” ha puntualizzato Bautista. Axel Bassani parte decimo (terza fila), onore a Roberto Tamburini quattordicesimo tempo con la caviglia destra fratturata di fresco.

Ore 14, fuoco alle polveri

Lo show di Misano si apre oggi alle 14, con la prima delle tre sfide previste nel week end. I giri da percorrere sono 18. Un anno fa il successo in gara 1 andò a Michael Rinaldi, con la Ducati. Il riminese poi fece bis nella corsa sprint, salvo lasciare spazio a Toprak Razgatlioglu nella manche finale. Si riparte con Alvaro Bautista leader del Mondiale con 17 punti su Jonathan Rea, +52 su Toprak Razgatlioglu ancora senza vittorie quest’anno.

Foto: Marco Lanfranchi