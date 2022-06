Alvaro Bautista ha messo il sigillo sul venerdi stracciando il primato di Misano (qui cronaca e classifica) e lasciandosi alle spalle i soliti rivali Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. A motori spenti ha poi indicato il motivo del week end: le gomme. La Pirelli ha aggiunto due nuove soluzioni SCX e con quattro tipologie disponibili, la scelta sarà un rebus. Qui abbiamo spiegato in dettaglio cosa c’è di nuovo.

Rebus gomme

“La scelta di gomme sarà una scommessa perchè nessun pilota avrà modo di sperimentare al meglio tutte le soluzioni disponibili” puntualizza il pilota Ducati. “Non è solo un motivo di tempo, ma anche di quantità previste dal regolamento: in tutto possiamo utilizzare dodici gomme posteriori, e non più di quattro per ogni tipo. Capite che verificare tutto sulla distanza di gara è impossibile. Per cui le indicazioni in vista di gara 1 non saranno complete.” Significa che bisognerà azzardare…

“Non ci sono grandi differenze”

“Ho avuto modo di provare entrambe le SCX di nuova generazione, non sono tanto differenti dalla SCX standard, ma danno più stabilità. Il grip però è molto simile. Bisognerà capire se vogliamo utilizzare le novità per la gara (cioè se sono meglio della standard, ndr) e nel caso stabilire quale delle due ci offre maggiore vantaggio sulla distanza. Con un tipo di pneumatico ho percorso undici giri, con l’altro quindici. Le prestazioni sono buone, la tenuta alla distanza c’è. Non sono affatto preoccupato.”

Kawasaki e Yamaha sotto pressione?

Alvaro Bautista partirà per incrementare i 17 punti di vantaggio che vanta su Jonathan Rea. Il turco Toprak Razgatlioglu è a -52 e non ha ancora vinto quest’anno, è presto per parlare di ultima spiaggia, ma in caso di successo Ducati il divario Yamaha diventerà preccupante. “Non credo che avranno più pressione del solito, sono andati molto forte in queste prove. Anche Rinaldi è andato forte, ma ha un paio di decimi di svantaggio rispetto a noi tre. Onestamente non credo che Misano sarà più difficile per Kawasaki e Yamaha rispetto ai tre circuiti su cui abbiamo già gareggiato” (Aragon, Assen ed Estoril, ndr)

Foto: Silvio Tosseghini