Superbike Misano: Pirelli alza il livello, la gomma SCX si sdoppia

La Superbike a Misano introduce un’importante novità tecnica. Nell’allocazione di gomme posteriori prevista dalla Pirelli sarà disponibile una coppia di evoluzioni, in aggiunta alla SCX siglata A0557, che da tempo era la soluzione preferita da quasi tutto lo schieramento. Le novità sono sempre di tipologia SCX, ma con differenti mescole e carcasse rispetto alla tradizionale. Le due novità sono siglate SCXA (specifica B0452) e SCXB (specifica B0453). Hanno in comune la medesima mescola, ma ciascuna ha una propria struttura. (Qui gli orari in pista e in TV)

Il quadro completo

A Misano saranno quindi disponibili quattro soluzioni posteriori da gara, invece di due come nei tre round precedenti ad Aragon, Assen ed Estoril. Oltre alle due nuove SCX, alla SCX “standard” è a disposizione anche la SC0 (tipo D nell’allocazione), la scelta di tipo medio. Ricordiamo che c’è anche la SCQ (siglata Q nella lista ufficiale, qui sotto), la soluzione morbidissima introdotta in questa stagione: per regolamento è utilizzabile in Superpole e nella gara sprint di dieci giri. L’utilizzo della SCQ non è permesso nelle due manche principali, che a Misano si corrono sulla distanza di 18 giri.

Obiettivo dello sviluppo

Con questa accelerazione dello sviluppo Pirelli si pone diversi obiettivi. Nell’immediato, offrire ai top rider Superbike una gamma più vasta di soluzioni morbide, che ormai vanno per la maggiore. La SCX “standard” necessità di una soglia di temperatura alta per poter essere utilizzata, almeno 30-35 °C d’asfalto. Le due evoluzioni potrebbero essere in grado di ampliare questa finestra di esercizio. Ma c’è di più. La Superbike è una piattaforma di progresso che Pirelli usa per progettare gomme che, in tempi strettissimi, vengono messe a disposizione non solo per i piloti che corrono i campionati nazionali nel Mondo, ma anche per al pubblico di normali appassionati più sportivi, attraverso la rete di vendità. I clienti dei track days, l’attività amatoriale in pista che sta prendendo sempre più piede, possono utilizzare le stesse gomme di Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista, Jonathan Rea e tutti gli altri piloti. WorldSBK. Godendosi quindi la guida veloce delle supersportive in sicurezza e con gomme da Mondiale.

“Vogliamo migliorare ancora la nostra SCX”

Giorgio Barbier, direttore delle attività sportiva moto di Pirelli, spiega il motivo di questa accelerazion. “Finora in questa stagione non avevamo ancora portato delle soluzioni di sviluppo per il posteriore, lo faremo in occasione di Misano. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente le prestazioni della SCX: per questo motivo abbiamo sviluppato due soluzioni con caratteristiche diverse rispetto a quella di gamma. Entrambe le soluzioni utilizzano la medesima mescola, che è però diversa rispetto alla soluzione di gamma, e offrono due opzioni differenti in termini di struttura. Sarà quindi interessante capire come si comportano su un tracciato mediamente impegnativo, che può esserlo ancora di più nel caso di temperature particolarmente elevate. Insomma, un ottimo banco di prova.”

