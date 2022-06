Superbike: Michael Rinaldi “Corro per il mio amico che non c’è più”

Micheal Rinaldi alza l’asticella, vorrebbe lottare con i big. Nella prima giornata di prove ha stabilito il quarto tempo nella Superbike a Misano ma punta ancora più in alto (qui tempi e approfondimento)

“Sono felice per perché abbiamo cambiato metodo di lavoro rispetto ai test e siamo nella direzione giusta” commenta Rinaldi. “All’Estoril non abbiamo conquistato dei buoni risultati ma abbiamo lavorato per il futuro. Qui abbiamo le basi per fare meglio. In realtà Toprak, Bautista e Rea sono veramente forti. Per lottare con loro devo essere al cento per cento, sia io che la moto. Ancora non è proprio così. Manca qualcosa a livello di frenata ma se troviamo la soluzione giusta possiamo fare una bella gara. Sono comunque contento per oggi, non ci possiamo lamentare”.

Cosa avete provato a livello di gomme?

“Oggi abbiamo provato gomme differenti perché Pirelli ha portato mescole diverse. Ho provato la soluzione B ed è una buona gomma per la gara. Non sappiamo quali gomme useranno gli altri e lo scopriremo in gara-1″

Si corre la tua gara di casa. Più le pressioni o più le motivazioni?

“La gara di casa mi dà certamente più motivazioni. Già oggi quando sono uscito dal box c’era tanta gente che mi ha chiesto foto, autografi e questo mi carica, sono molto felice di questo. Non avverto alcuna pressione, magari è strano ma mi sento semplicemente felice“.

I tuoi fans avevano organizzato cose particolari?

“In effetti si erano organizzati ma un mio caro amico è venuto mancare alcuni giorni fa ed ho deciso di non fare nulla in segno di rispetto nei suoi confronti. Domani correrò per lui”.

Ambizioni?

“Vorrei iniziare a lottare per il titolo e non per vincere magari una gara ogni tanto”.

Bestseller, l’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”

Foto Marco Lanfranchi