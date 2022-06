Superbike, Michael Rinaldi: “5° posto? Meglio restare a casa”

Sul circuito di Misano arriva la prima soddisfazione stagionale per Michael Rinaldi, al suo secondo anno in Superbike con il team Aruba.it Racing Ducati. Il primo podio 2022, sulla pista di casa, è il trampolino da sfruttare per lanciare la sfida ai tre big Bautista, Rea e Razgatlioglu. Doveva essere un week-end di festa per il 26enne romagnolo, ma pochi giorni fa un caro amico ha perso la vita e ogni eventuale festeggiamento fuori dal paddock è stato annullato: “Purtroppo in settimana è avvenuta questa brutta perdita di un mio amico, il podio è dedicato a lui“.

Rinaldi e l’assalto al podio Superbike

In Gara-1 a Misano ha dovuto fare i conti con il connazionale e compagno di marca Axel Bassani, nel finale è riuscito a compiere il sorpasso decisivo ed ha approfittato del problema tecnico accusato da Toprak Razgatlioglu. Un podio che incoraggia l’angolo di box del pilota italiano, pur consapevole che per puntare in alto servirà compiere un altro step. Le aspettative pre-campionato erano decisamente più alte rispetto ai risultati raccolti ad Assen e all’Estoril. “Dal lato umano è veramente dura quando parti pensando di fare grandi risultati e non li ottieni. Forse mi sono posto degli obiettivi troppo alti e poco realistici ed è dura da mandare giù. Però bisogna imparare dai migliori, faccio quello che amo ed è facile ritrovare la motivazione quando ottieni questi risultati qui“.

Il podio resta un obiettivo costante in questa stagione Superbike, Michael Rinaldi non ha nessuna intenzione di restare a guardare passivamente i tre mostri sacri che hanno monopolizzato la prima fila. “Partire da casa e dire oggi faccio 5°… è meglio restare a casa. Il podio è un obiettivo che mi sono posto da inizio anno, all’inizio non è stato possibile, insieme alla squadra abbiamo capito cosa non andava e adesso sta diventando un po’ più raggiungibile. Ma ci manca ancora un po’“. Domani avrà a disposizione altre due occasioni appetibili sul circuito di casa: la ripartenza di Michael Rinaldi potrebbe iniziare proprio qui a Misano.

Foto di Marco Lanfranchi