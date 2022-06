LIVE Superbike Misano: diretta Gara-1 in tempo reale

Vittoria di Alvaro Bautista che per metà gara amministra il secondo posto alle spalle di Jonatahn Rea, lo studia e al momento opportuno lo infila e prede il volo. Sul podio il nordirlandese della Kawasaki e la Ducati di Michael Rinaldi. Ottima la prestazione di Axel Bassani che conclude in quarta posizione, davanti ad Alew Lowes e Andrea Locatelli. Chiudono la top-10 Vierge, Gerloff, Lecuona e Redding.

–3 giri: Bautista ha un vantaggio di 3″ su Rea, al campione della Kawasaki non resta che amministrare il secondo posto. Bautista segna il nuovo record della pista in gara! 3° Rinaldi davanti a Bassani, Lowes, Locatelli, Vierge, Gerloff, Lecuona e Redding.

-5 giri: Bautista guadagna qualche decimo su Rea, Rinaldi in zona podio. Andrea Dosoli commenta: “Non sappiamo cosa sia successo, avrebbe potuto tentare l’attacco negli ultimi tre giri…“.

–7 giri: Problema tecnico per Toprak Razgatlioglu costretto al ritiro. Uno zero che rischia di compromettere la corsa al titolo mondiale Superbike…

–9 giri: Bassani e Rinaldi si contendono la quarta piazza. Toprak lamenta un gap di circa 1″ dal duo di testa. E intanto arriva il tanto atteso sorpasso di Bautista su Rea!

-11 giri: Bautista continua a tenere Rea nel mirino, il sorpasso definitivo sembra solo questione di tempo.

-13 giri: Andrea Dosoli, Racing Manager Yamaha, non sembra troppo preoccupato per Razgatlioglu. “Sono due o tre giri che controlla il distacco, è una fase di osservazione, la temperatura dell’asfalto è di 55°, vedremo cosa succede con il drop delle gomme“.

–15 giri: La top-10: Rea, Bautista, Razgatlioglu, Bassani, Rinaldi, Locatelli, Vierge, Lowes, Gerloff e Lecuona. Si ritira Delbianco.

–17 giri: Ottima la prestazione di Bassani fino a questo momento che prova a tallonare Toprak. Ma attenzione al drop delle gomme nel finale…

-19 giri: Rea al comando, ma Razgatlioglu e Bautista restano attaccati, Bassani supera Rinaldi. 6° Locatelli.

–21 giri: Subito sorpassi e incroci tra Razgatlioglu, Bautista e Rea: il turco al comando davanti ad Alvaro e Jonathan. A seguire Rinaldi, Bassani, Lowes, Locatelli, Vierge, Gerloff e Nozane.

Il pre-Gara 1 di Superbike a Misano

13:58 – Inizia il giro di riscaldamento. 21 i giri da compiere prima della bandiera a scacchi

13:55 – Sulla griglia di partenza presenti Claudio Domenicali e Paolo Ciabatti a colloquio con Chaz Davies. Nel box Ducati s’intravede anche Fabio Di Giannantonio. Qui a Misano c’è anche Valentino Rossi al fianco di Federico Fuligni.

13:50 – Michael Rinaldi punta alla vittoria davanti al pubblico di casa: “Sin dai miei test del Mugello, ho capito che devo fare qualcosa in più se voglio stare al passo con i primi tre sulla distanza di gara. Voglio lottare per il titolo in futuro e non solo per vincere qualche gara, anche se è difficile. Ecco perché abbiamo cambiato il modo in cui lavoriamo e finora funziona abbastanza bene“.

13:40 – A causa della caduta all’Estoril del 20 Michael Van der Mark resterà fuori almeno fino a settembre. BMW a breve potrebbe rinnovargli il contratto. Il capo del team Shaun Muir ha annunciato che presto ci sarà l’annuncio ufficiale fino al 2024.

13:35 – Nel box Ducati c’è anche il direttore generale Gigi Dall’Igna, che ha approfittato dello stop nel campionato MotoGP per fare tappa nel week-end di Superbike a Misano.

13:30 – Scott Redding partirà dalla terza fila e spera di continuare il trend positivo di Assen ed Estoril. Ma la BMW M1000RR attende nuove parti per poter compiere un ulteriore step. “La moto va bene, ma è carente in termini di prestazioni. Dobbiamo fare attenzione in che direzione andiamo, dobbiamo aspettare nuove parti. Non siamo così male in frenata, manca qualcosa in percorrenza di curva. Il carattere del motore continua a migliorare. Ma non possiamo più cambiare nulla perché abbiamo già provato di tutto. Quindi aspettiamo novità, ma ci vuole pazienza“.

Prima pole stagionale per Bautista

Il Mondiale Superbike 2022 disputa il quarto round stagionale sul circuito di Misano. Sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni ed è solo sabato, domani saranno in migliaia a fare il tifo per i propri beniamini dopo le restrizioni sanitarie dell’ultimo biennio. Nella Superpole svetta il pilota della Ducati Alvaro Bautista che ferma il cronometro in 1’33″328, dopo aver chiuso al comando anche la giornata di prove libere del venerdì. A condividere la prima fila i soliti nomi noti: Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

Prima pole di stagione per lo spagnolo che firma anche il nuovo record della pista adriatica. “Sono molto contento del feeling che ho con la moto. Ieri abbiamo fatto un cambiamento, abbiamo ripreso il set-up del test invernale e le sensazioni sono migliorate. Oggi eravamo competitivi non solo sul passo ma anche sul giro veloce, quindi ho potuto spingere… Grazie a tutti per il supporto, spero di regalare al pubblico un buon risultato in gara“.

Toprak e Jonathan in prima fila

Toprak Razgatlioglu prova a rincorrere la sua prima vittoria in questa stagione Superbike, Misano potrebbe essere un circuito favorevole. Il campione turco della Yamaha scatterà dalla seconda finestra in griglia, dopo aver concluso la Superpole con un distacco di 137 millesimi dal poleman. “Sono contento di essere in seconda posizione, ma la gara sarà più importante, cercheremo di lottare per la vittoria. L’anno scorso ho vinto qui per la prima volta e oggi ci riprovo“.

Chiude la prima fila Jonathan Rea con la sua Kawasaki ZX-10RR: “Mi sento molto bene nelle condizioni calde piuttosto che con il fresco, sarà una dura battaglia e non vedo l’ora di capire cosa possiamo fare“. In seconda fila ci saranno Alex Lowes, Michael Rinaldi e Andrea Locatelli. Ad occupare la terza fila saranno le Honda di Xavi Vierge e Iker Lecuona, insieme alla BMW di Scott Redding. 10° Axel Bassani, 14° Roberto Tamburini, 20° Gabriele Ruiu in veste di wild card, ultimo Alessandro Delbianco.

Foto di Marco Lanfranchi