Superbike Mandalika: Stanotte via allo show, orari tv e dirette streaming

Domattina alle 04:00 prime prove della finalissima Superbike: Toprak vs Jonathan Rea, tocca a voi. Le gare sabato e domenica alle 08:00, qui gli orari tv e streaming

Ecco gli orari delle dirette tv e streaming previsti per la tredicesima e ultima tappa Superbike, decisiva per l’assegnazione del titolo. Si corre sul nuovissimo tracciato di Mandalika, sull’isola di Lombok, in Indonesia. L’impianto è molto bello, ma non ha mai ospitato competizioni. Domenica scorsa si doveva svolgere l’Asia Talent Cup, ma è stata rimandata perchè mancavano i commissari di percorso.

Toprak in vantaggio su Jonathan Rea

La situazione ormai è nota: Toprak Razgatlioglu affronta le tre sfide finali partendo da +30 punti in classifica, su 62 ancora in palio. Potrebbe laurearsi per la prima volta campione del mondo già al termine di gara 1, se riuscirà a guadagnare altri sette punti. Per esempio vincendo, con Jonathan Rea terzo o peggio: visto il ruolino di marcia del turco, è una possibilità tutt’altro che remota. Le incognite sono moltissime, perchè non ci sono riferimenti su questo tracciato. Inoltre il meteo, sull’isola di Lombok, è caldo ma anche instabile: i temporali sono frequenti e potrebbero scombinare ulteriormente i giochi.

Le highlights su Corsedimoto

Il programma Superbike si apre venerdi 19 novembre alle 04 del mattino, ora italiana, ma purtroppo nella giornata d’apertura non sono previste dirette TV, come nella precedente tappa in Argentina. Ci sarà però la diretta streaming sul sito ufficiale worldsbk.com, a pagamento. Dopo le prove su Corsedimoto troverete le highlights di giornata, servizio che offriremo anche nel proseguo del week end. Sky MotoGP HD si collegherà con Mandalika sabato notte, dalle 04:10, per l’ultima Superbike dell’anno. Le due gare lunghe scattano alle 08 italiane, la Superpole Race domenica alle 04.

Venerdi 19 novembre 2021

03:00-03:45 WorldSSP – FP1

04:00-04:45 WorldSBK – FP1

07:00-07:45 WorldSSP – FP2

08:00-08:45 WorldSBK – FP2

Sabato 20 novembre 2021

02:00-02:30 WorldSBK – FP3

03:25-03:45 WorldSSP – Superpole (diretta SKY MotoGP HD)

04:10-04:25 WorldSBK – Superpole (diretta SKY MotoGP HD)

06:30 WorldSSP – Gara 1 (diretta SKY MotoGP HD)

08:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta SKY MotoGP HD e TV8)

Domenica 21 novembre 2021

02:00-02:15 WorldSBK – Warm up

02:25-02:40 WorldSSP – Warm up

04:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY MotoGP HD)

06:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY MotoGP HD)

08:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP HD e TV8)

