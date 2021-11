Divorzio polemico tra Xavi Fores e BMW Motorrad EWC

BMW Motorrad per il Mondiale Endurance FIM EWC 2022 scarica Xavi Fores, il quale non le manda a dire nei loro confronti sui social.

Xavi Fores non farà parte del BMW Motorrad World Endurance Team per la stagione 2022 del FIM EWC. La notizia, trapelata già nei giorni scorsi, ha trovato conferma dal diretto interessato. Prevedibilmente, sui social, il forte pilota spagnolo non le ha certamente mandate a dire nei confronti della squadra ufficiale dell’Elica.

LO SFOGO DI FORES

“Quando tutto sembrava sistemato per il 2022, dopo diverse telefonate intercorse con il team BMW Motorrad EWC ed aver raggiunto un accordo verbale con loro, in data odierna ricevo una loro telefonata per comunicarmi che non farò parte della loro squadra“, ha ammesso Xavi Fores. “Non avranno pertanto il pilota che ha regalato loro due rimonte a ritmo record a Estoril e Le Mans, noon dopo miei errori. Non avranno il pilota che si è rotto la spalla a causa di un altro pilota che mi aveva centrato in prova mentre stavo correndo per loro. Non avranno nemmeno il pilota che rifiutò di continuare a correre nel BSB per concentrarsi sull’impegno con loro nell’EWC e lottare per il titolo prima di questo infortunio“.

MARKETING

Apparentemente al posto di Xavi Fores correrà un pilota dai recenti trascorsi in MotoGP e Superbike. “Hanno deciso di sostituirmi per “motivi di marketing” con un altro pilota“, rivela il miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike 2018. “Non entro nei dettagli, dico soltanto di aver vissuto la situazione con il minor rispetto e con la minor professionalità di tutta la mia carriera sportiva. E loro si considerano un team ufficiale… Adesso capisco i piloti a cui l’azienda ha fatto esattamente lo stesso nel Mondiale Superbike. Oltretutto mi hanno lasciato fuori dal mercato, considerando che, avvisandomi proprio adesso, tutti posti sono già stati occupati. BMW Motorrad EWC: non mi meritate né come pilota, né come persona“.